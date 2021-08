Mercato OL : Houssem Aouar, Arsenal revient à la charge !

Publié par ALEXIS le 04 août 2021 à 10:15

Après Melvin Bard, Joachim Andersen et Jean Lucas, l’ OL devrait conclure le transfert d’Houssem Aouar. Arsenal, l’un des nombreux courtisans de ce dernier, serait prêt à passer à l’offensive pour boucler son transfert.

OL : Houssem Aouar transféré pour 35 M€ ?

Houssem Aouar devrait être transféré par l’ OL cet été. Son profil intéresse plusieurs clubs étrangers et non des moindres. De plus, il dispose d’un bon de sortie depuis le mercato estival 2020. Arsenal serait prêt à revenir à la charge avec une proposition revue à la hausse pour recruter le milieu de terrain international tricolore. D’après les indiscrétions de Todo Fichajes, les Gunners devraient faire une offre estimée à 35 M€, plus de 5 M€ de bonus, à l’Olympique Lyonnais. L’objectif du club londonien est de conclure le transfert de Houssem Aouar, après celui de Ben White acheté à Brighton à 60 M€.

La source croit savoir que le meneur de jeu de l’ OL devrait se voir proposer un gros salaire, afin de le convaincre de signer sans hésiter, même s’il ne jouera pas de coupe d’Europe cette saison. Rappelons qu'Arsenal a terminé l’exercice dernier (2020-2021) à la 8e place de Premier League et n’est qualifié ni pour la Ligue des champions ni pour la Ligue Europa.

Aulas contraint de revoir ses exigences à la baisse

Houssem Aouar est sous contrat avec le club rhodanien jusqu’en juin 2023 et sa cote est évaluée à 42 M€. Jean-Michel Aulas espérait le transférer à plus de 80 M€ à l’été 2019, mais la crise de Covid-19 est survenue brutalement en mars 2019. Conséquences ? Les finances des clubs professionnels, précisément les plus gros acheteurs, se sont asséchées. Et les coûts des joueurs sur le marché des transferts ont chuté considérablement. Dès lors, le président de l' OL ne cracherait pas sur une offre proche des 40 M€ pour le natif de Lyon. En tout cas, il est contraint de revoir ses exigences à la baisse, en raison des effets de la crise. Notons que la Juventus, le Real Madrid, l'Atlético de Madrid, Liverpool, Everton... ont tous coché le nom d'Houssem Aouar sur leur calepin.