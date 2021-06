OL Mercato : Offre de 40 M€ pour le transfert d'Houssem Aouar

Publié par ALEXIS le 09 juin 2021 à 23:00

Jean-Michel Aulas a confirmé du mouvement à l’ OL pendant le mercato estival ouvert mercredi. D’après les informations en provenance d’outre-Manche, une première offre pour Houssem Aouar, d’un montant de près de 40 M€, est arrivée sur la table du club rhodanien.

L' OL tient une offre d'un club anglais pour Aouar

Courtisé par plusieurs clubs depuis l’été 2020, Houssem Aouar dispose d’un bon de sortie de l’ OL cet été. La direction du club attend les propositions pour le meneur de jeu. Justement, parlant d’offre, une a été transmise à l’Olympique Lyonnais par un club anglais, selon les informations de la presse britannique. Elle serait d’environ 40 M€. Le Daily Express ne donne pas l’identité du club passé à l’offensive pour le N°8 des Gones, mais confirme l’intérêt de Liverpool, d’Arsenal et de Tottenham, mais aussi de Manchester City par le passé. Il faut rappeler que Jean-Michel Aulas a annoncé la couleur, mardi, sur le mercato de l’ OL. Il a révélé « des offres consistantes pour au moins trois joueurs : des joueurs en prêt et déjà dans l'effectif ». Le président des Lyonnais a assuré ensuite « qu’il y aura des ventes et des achats durant le mercato d’été ».

Plusieurs départs dans les tuyaux

Formé à l' OL, Houssem Aouar est encore sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Gones. Sa valeur marchande est estimée à 42 M€ sur le marché des transferts. Outre le prodige lyonnais de 23 ans, Moussa Dembélé (attaquant), Joachim Andersen (défenseur central), Jeff Reine-Adélaïde (milieu offensif), tous de retour de prêt, pourraient faire l’objet de transfert pendant l'intersaison. Il y a également Lucas Paqueta, dont le profil plait au Real Madrid, Bruno Guimarães sur les tablettes du Borussia Dortmund et Maxwel Cornet qui ne cache plus son envie d'ailleurs.