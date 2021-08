OM Mercato : Une voie royale se dessine pour Nikola Maksimovic !

Publié par JEAN-LUC D le 04 août 2021 à 11:35

Nikola Maksimovic va-t-il devenir le neuvième renfort officiel de l’OM ? En tout cas, tout se met bien en place pour l’arrivée du défenseur serbe laissé libre par le Napoli après la fin de son contrat le 30 juin dernier.

Nikola Maksimovic n’est pas une priorité pour le FC Séville

Annoncé comme le concurrent le plus sérieux de l’Olympique de Marseille dans le dossier Nikola Maksimovic, le FC Séville semble finalement avoir une autre priorité à ce poste. D’après les informations relayées ces dernières heures par le quotidien italien La Gazzetta dello Sport, le club espagnol mise davantage sur un autre international serbe plus jeune. En effet, le quotidien sportif italien assure que les Andalous ont une préférence pour le défenseur central de la Fiorentina Nikola Milenkovic. Âgé de 23 ans, le joueur formé au Partizan Belgrade est estimé à 25 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

Mais il ne dispose plus que d’un an de contrat avec la Viola. Le FC Séville espère donc le recruter pour un montant beaucoup moins important. Monchi, le directeur sportif des Blanquirrojos, travaille ainsi sur l’arrivée de Nikola Milenkovic pour prendre la place de l’international français Jules Koundé qui pourrait rejoindre Chelsea cet été. L’OM aurait ainsi la voie toute dégagée pour récupérer gratuitement Nikola Maksimovic. Pablo Longoria ayant d’ores et déjà un accord avec le défenseur de 29 ans.

Mercato OM : Accord entre Nikola Maksimovic et Longoria

Après avoir passé une bonne partie de sa carrière en Italie (2013-2021) entre le Torino et le SSC Naples, Nikola Maksimovic pourrait découvrir la Ligue 1 la saison prochaine. Sans engagement depuis la fin de son aventure de cinq ans avec le club napolitain (2016-2021), l’international serbe a trouvé un accord avec Pablo Longoria en vue d’une arrivée libre à Marseille durant ce mercato, comme l’a révélé Sky Sports.

La venue du natif de Bajina Bašta préparerait probablement le départ de Duje Caleta-Car qui pourrait débarquer en Angleterre d’ici la fin du marché des transferts. À en croire le journaliste Gianluca Di Marzio, le club phocéen a effectivement un accord salarial avec Maksimovic, mais Longoria « aimerait vendre avant de conclure l’opération ».