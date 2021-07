OM Mercato : Duje Caleta-Car, un nouveau concurrent arrive !

Publié par Timothée Jean le 21 juillet 2021 à 19:30

De plus en plus proche d'un départ de l’Olympique de Marseille, Duje Caleta-Car intéresse plusieurs clubs étrangers. Si West Ham est très intéressé par le défenseur croate, un nouveau courtisan vient de s’immiscer dans ce dossier.

OM Mercato : Duje Caleta-Car, la concurrence s’agrandit

Proche de rejoindre Liverpool lors du mercato hivernal, Duje Caleta-Car avait été retenu par la direction de l’ OM. Mais l’histoire sera différente cet été, puisque le départ du défenseur central de l’Olympique de Marseille semble désormais inévitable. Après trois saisons passées en Ligue 1, l’international croate souhaite relever un nouveau défi sous d’autres cieux. Et la direction marseillaise lui aurait déjà attribué un bon de sortie afin de renflouer ses caisses.

Cette décision de l’ OM a alors réveillé l’intérêt de ses prétendants. Ces derniers jours, Duje Caleta-Car était annoncé dans le viseur de Brighton en Angleterre. Une rumeur vite démentie par The Athletic. En revanche, la source explique que West Ham s’active toujours pour s’attacher les services du défenseur marseillais. Les Hammers avaient notamment essayé de le recruter il y a tout juste un an en formulant une offre de 20 M€ à Marseille pour son transfert, sans succès. Le club londonien ne désespère pas et envisagerait de revenir à la charge cet été. Mais West Ham devra faire face à un prétendant de taille dans ce dossier, puisqu’un club de Serie A vient de se manifester.

Naples s’immisce dans la bataille pour Caleta-Car

En effet, le média anglais indique que Naples souhaiterait également attirer le défenseur de l’ OM, Duje Caleta-Car. Les dirigeants napolitains auraient déjà pris des renseignements concernant le joueur de 24 ans, notamment sur sa disponibilité et le prix réclamé par l’ OM, explique la source. Pour rappel, la valeur marchande du défenseur central est estimée à 25 M€ selon Transfertmarkt. Arrivé à l’ OM en provenance du RB Salzbourg, le défenseur central a disputé au total 76 matchs de Ligue 1 avec le club marseillais en trois saisons.