AS Monaco Mercato : Niko Kovac se prononce sur les recrues

Publié par ALEXIS le 06 août 2021 à 02:15

Niko Kovac, entraîneur de l’AS Monaco, s’est prononcé sur trois recrues estivales du club du Rocher, en conférence de presse d’avant match, ce jeudi.

AS Monaco : Niko Kovac se réjouit de l'arrivée de Lucas et Boadu

L’ AS Monaco a recruté quatre nouveaux joueurs cet été pour l’instant. Présent en conférence de presse pour évoquer le match de la 1re journée de Ligue 1 contre le FC Nantes, vendredi (21h) au Stade Louis-II, Niko Kovac est revenu sur le mercato des Monégasques. Il a surtout apprécié Jean Lucas, Myron Boadu et Alexander Nübel , trois des quatre recrues en date de cet été. « Je connais bien ces joueurs, nous les suivions et c’est pour ça que nous les avons recrutés. Ce sont de jeunes joueurs talentueux », a souligné l’entraîneur de l’ASM.

« Jean Lucas a fait la pré-saison avec l’OL et bien joué avec le Stade Brestois (en prêt) l’année dernière. Myron Boadu est un vrai neuf fort et très rapide, qui joue bien en transition, avec beaucoup de qualités et de vitesse. Il a un jeu direct, avec de bonnes qualités techniques. Nous sommes très heureux d’avoir un si jeune buteur dans le club. Lucas et Myron peuvent nous aider dès demain (contre les Canaris) », a indiqué le coach du club de la Principauté.

Kovac satisfait de la performance de Nübel contre le Sparta

Niko Kovac a également jugé la première du gardien de but Alexander Nübel, aligné contre le Sparta Prague (2-0) au 3e tour des préliminaires de la Ligue des champions. « J’étais heureux de sa performance. Il a fait un bon travail, particulièrement en organisant le jeu avec ses pieds. Dans le vestiaire il était actif, il encourageait ses coéquipiers, je trouve ça important. […] Nübel est un bon gardien, mais il sait aussi qu’il y a beaucoup de concurrence », a-t-il commenté. Notons que l'AS Monaco a aussi recruté le jeune Ismail Jakobs (milieu gauche de 22 ans) en provenance du FC Cologne.