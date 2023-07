L'AS Monaco a confirmé le départ d'un milieu de terrain sur son compte Twitter. Celui-ci était en Principauté depuis deux saisons.

Mercato AS Monaco : Jean Lucas rejoint le Santos FC

Terminé la discrétion. L'AS Monaco d'Adi Hütter a officialisé un septième départ ce dimanche, en dépit de n'avoir annoncé qu'une seule recrue (Philipp Köhn). Le club de la Principauté nous a appris, sur son compte Twitter, de la fin d'aventure de Jean Lucas. Le milieu de terrain brésilien retourne dans son pays natal, du côté du Santos FC (Série A). « L’AS Monaco informe du transfert de Jean Lucas, le milieu brésilien de 25 ans au Santos FC, club historique du championnat brésilien. Le Club lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière » peut-on lire.

Jean Lucas n'aura passé que deux petites saisons sur le Rocher. Recruté pour 11 millions d'euros à l'OL selon L'Équipe, lors de l'été 2021, il n'a jamais réussi à s'imposer dans l'effectif de Niko Kovac et Philippe Clement. Son bilan est de deux buts et une passe décisive en 49 matchs sous la tunique monégasque. Son transfert était pressenti cet été, puisque son prix avait été revu à la baisse par les dirigeants de l'ASM qui ne le désiraient plus.

Un transfert sous la forme d'un prêt

L'AS Monaco a également fait savoir que Jean Lucas serait prêté à Santos. Une révélation qui laisserait penser que les dirigeants considèrent le joueur comme un élément d'avenir. À 25 ans, le milieu auriverde a une bonne côte en Ligue 1. Il possède déjà une belle expérience du championnat grâce à ses aventures à l'OL (26 matchs, 3 buts entre 2019 et 2021) et à Brest (16 matchs, un but et 2 passes décisives en 2021).

De plus, aucune option d'achat n'a été révélée dans le contrat liant Jean Lucas au Santos FC. Il s'agirait donc, une nouvelle fois, d'un prêt lui permettant de gagner en temps de jeu et de s'affirmer. À l'instar de l'Olympique Lyonnais il y a deux saisons, l'AS Monaco espèrerait ensuite un retour en force. Reste à savoir si le même scénario se répètera : Jean Lucas avait fini par être vendu par les Gones... au club du Rocher. Des précisions devraient rapidement être apportées pour son transfert à Santos.