Après le départ d'Alexander Nübel, retourné au Bayern Munich après son prêt, l'AS Monaco cherche un nouveau gardien titulaire.

Mercato : Philipp Köhn ciblé par l'AS Monaco

D'après L'Équipe, l'AS Monaco a fait du gardien suisse du RB Salzbourg, Philipp Köhn, sa priorité. Le quotidien avance même que les discussions sont en bonne voie, mais qu'aucun accord n'est intervenu entre le club autrichien et le club de la Principauté. Le quotidien sportif rapporte aussi que Monaco serait en passe de doubler plusieurs clubs de Bundesliga sur ce dossier. L'AS Monaco a presque officiellement trouvé le remplaçant d'Alexander Nübel.

D'après un scout européen, connaisseur du football autrichien, l'arrivée de Köhn « serait une très bonne nouvelle pour Monaco » . En effet, Köhn est un gardien de 25 ans avec de l'expérience européenne (14 matchs de Ligue des Champions), et un international suisse sélectionné à la dernière Coupe du Monde. Ce même scout estime que Köhn est « un gardien régulier », et qu'il pourrait être « décisif » pour Monaco dans sa quête d'Europe.

Une pépite brésilienne à l'AS Monaco ?

D'après le média brésilien UOL Esporte, l'AS Monaco ciblerait le jeune attaquant de Santos, Deivid Washington. Le Brésilien de 18 ans est sous contrat jusqu'en 2026 avec le club brésilien, et son contrat contient une clause libératoire avoisinant les 20 millions d'euros. Le jeune attaquant de 18 ans a disputé 14 matchs toutes compétitions confondues cette saison et a inscrit deux buts.

Et l'AS Monaco pense avoir trouvé un moyen de faire venir le Brésilien dans la Principauté. Santos possède un fort intérêt pour Jean Lucas qui est considéré comme un indésirable du côté du Rocher, et d'après plusieurs médias brésiliens, l'affaire est déjà bouclée pour que Jean Lucas rejoigne Santos. Monaco chercherait donc à échanger un Brésilien contre un autre brésilien et renforcerait dans le même temps son attaque.