Barça Mercato : Laporta fait une annonce fracassante sur Messi

06 août 2021

En pleine hécatombe après l’annonce du départ de sa star Lionel Messi, le FC Barcelone est attendu au tournant par les supporters, et plus généralement par le monde du football, qui tente tant bien que mal, de réaliser la bombe de la veille. Auditionné aujourd’hui lors d’une conférence de presse ultra médiatisée, le président du Barça, Joan Laporta, a tenté d’expliquer les tenants et aboutissants du sulfureux dossier, en répondant aux multiples questions des journalistes. Lors de cet entretien, Laporta s’est montré catégorique sur un point, l’aventure de Messi est bel et bien terminée au Barça, mettant fin aux ultimes espoirs des supporters.

Barça Mercato : Pour Laporta « Messi peut chercher un nouveau club »

Véritable traumatisme, l’annonce de la non-prolongation de Lionel Messi a bouleversé tous les programmes du FC Barcelone, et des journalistes du monde entier, qui depuis ce jeudi 23h, ne cessent de couvrir l’événement. Après 21 ans passés en Catalogne, le sextuple Ballon d’Or argentin n’a pas prolongé dans son club de toujours, faute à des restrictions financières.

Joan Laporta a voulu être clair lors de cette conférence de presse, mettant fin à une éventuelle lueur d’espoir des supporters. Quand on lui demande si un retour en arrière est possible, le président se montre très pessimiste. « Je ne veux pas donner de faux espoirs. On a une date limite car la Liga commence bientôt… Messi peut chercher un nouveau club dès maintenant », assure le président.

« Leo Messi voulait rester au Barça »

Le président espagnol est notamment revenu sur les raisons d’un tel échec. Selon lui, la faute est en partie celle de l’ancienne direction barcelonaise (Bartomeu) qui a géré les finances de manière catastrophique. La situation financière du club était telle, qu’il devenait quasi impossible d’enregistrer Messi. La Liga a aussi eu un rôle déterminant dans l’échec du dossier.

« Leo Messi voulait rester à Barcelone, il avait un accord (…) Malheureusement, à causes des règles établies par la Liga, nous n’avons pas pu procéder (à la prolongation) », précise-t-il. Selon lui, l’attaquant de 34 ans serait très abattu par cette nouvelle. Le joueur doit désormais trouver un point de chute très rapidement. Il est déjà en contacts avancés avec le PSG.