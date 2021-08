PSG Mercato : Discussions confirmées entre Messi et le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 06 août 2021 à 10:55

Lionel Messi va-t-il poursuivre sa carrière au PSG la saison prochaine ? Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo poussent dans ce sens depuis l’annonce du divorce entre la star argentine et le Barça. Les discussions entre les deux parties sont désormais confirmées.

Le PSG grand favori pour accueillir Lionel Messi

Jeudi soir, après la bombe lâchée par le journal Marca,le FC Barcelone a envoyé un communiqué pour annoncer à la planète du football son incapacité à finaliser la prolongation de Lionel Messi en raison du plafonnage de la masse salariale désormais instaurée dans le championnat espagnol par Javier Tebas et la Liga. Aussitôt, plusieurs médias dont RMC Sport et DAZN Brésil ont annoncé des discussions entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et le clan Messi.

La publication sud-américaine assure même qu’un voyage à Paris, pour finaliser cette opération, est déjà dans les tuyaux pour l’ancien capitaine des Blaugranas. Ce vendredi matin, c’est Sky Sport qui confirme cette tendance en ajoutant que le club parisien est même le « grand favori » pour accueillir prochainement le septuple Ballon d’Or. « Les premiers contacts ont déjà démarré entre les parties et devraient rapidement s’intensifier », assure la chaîne sportive.

De son côté, la direction du PSG travaille en ce moment sur une solution qui lui permet de finaliser l’opération le plus rapidement possible. D’autant que le meilleur joueur du monde veut retrouver son ancien partenaire barcelonais qui a rejoint les rangs du Paris Saint-Germain depuis l’été 2017.

Mercato PSG : Messi aimerait rejouer avec Neymar

Toujours selon la même source, Lionel Messiaimerait rejouer avec Neymar. Après quatre saisons ensemble au FC Barcelone de 2013 à 2017, les deux génies du football ont gardé d’excellentes relations et s’apprécient mutuellement. D’ailleurs, après la victoire 3-1 du PSG à Manchester United en Ligue des Champions face aux hommes de Ole Gunnar Solskjær, le 2 décembre 2020, l’international brésilien de 29 ans avait ouvertement émis le souhait de retrouver son ami dans la même équipe.

« J’aimerais rejouer avec Messi. C'est ce que je veux le plus. Je le laisserais jouer à ma place, il n'y a pas de problème. Je veux jouer avec lui à nouveau, c'est sûr. Nous devons le faire l'année prochaine », avait lancé le numéro 10 parisien en zone mixte. Toutefois, il est également à noter que Manchester City et Pep Guardiola peuvent aussi avoir leur mot à dire dans ce dossier. Le feuilleton Messi est donc encore loin d’être terminé.