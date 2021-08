OL Mercato : Un nouveau nom pour remplacer Memphis Depay

Publié par ALEXIS le 10 août 2021 à 01:15

L’ OL cherche toujours le remplaçant de son buteur Memphis Depay parti librement au FC Barcelone, cet été, à l’issue de son contrat. Le nom d’un joueur dans le fichier de Peter Bosz depuis son passage au Bayer Leverkussen a émergé, ce lundi.

OL : Bosz songe à Sardar Azmoun à la place de Memphis

L’ OL a été contraint au match nul au Stade Brestois (1-1), au Groupama Stadium, lors de la 1re journée de Ligue 1, samedi. À l’issue de ce nul, l’entraîneur du club rhodanien a exprimé un besoin urgent avant la fin du mercato estival. « L’effectif n’est pas équilibré. Il ne nous faut que de bons joueurs, c’est toujours ce que l’on recherche. Ce sont eux qui vont faire la différence », a déclaré Peter Bosz, sur Prime Video. Ce dernier voulait le gardien de but de l’Ajax Amsterdam, André Onana, mais les négociations ont échoué par la faute du clan de ce dernier.

En plus d’un portier, le technicien de l'Olympique Lyonnais est en quête d’un buteur pour prendre la place de Memphis Depay. Selon les informations de L’Équipe, il a activé la piste menant vers Sardar Azmoun du Zénith Saint-Pétersbourg (en Russie). D’après le quotidien sportif, il s’agit d’une ancienne cible de Peter Bosz, du temps où il était le coach du Bayer Leverkusen (2018-2021). L'attaquant iranien n’a plus qu’un an de contrat au Zénith. « Il a pour l'instant repoussé les offres de prolongation de son club. Il souhaite quitter le Championnat russe, où il évolue depuis ses débuts en pros (en 2013, ndlr) », a indiqué la source.

20 M€ pour recruter l'international iranien

Toutefois, l’ OL a de la concurrence sur le dossier Sardar Azmoun. Le Bayer est également sur le coup, mais ce dernier n’est pas enclin à rejoindre le club de Bundesliga. Leverkusen et les Zénitiens ont pourtant trouvé un accord pour son transfert. L’AS Rome aussi a transmis une offre au club allemand pour recruter l’international iranien (37 sélections). Mais l’idée de jouer sous les ordres de José Mourinho, nouvel entraîneur de la Louve, fait hésiter le polyvalent joueur offensif de 26 ans, à en croire le média. L’ OL est donc finalement bien placé pour attirer sa cible. Cependant, un gros obstacle demeure, l’indemnité de transfert réclamée par les Russes. D’après L’Équipe, le Zénith Saint-Pétersbourg a fixé le tarif de Sardar Azmoun à près de 20 M€.