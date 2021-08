LOSC Mercato : Intérêt confirmé de l’OGC Nice pour Yilmaz

Publié par ALEXIS le 10 août 2021 à 14:25

Meilleur buteur du LOSC lors du sacre en Ligue 1 la saison dernière, Burak Yilmaz est sollicité par Christophe Galtier pour renforcer l’OGC Nice. Le père du joueur a confirmé la tentative du Gym pour recruter l’attaquant de pointe des Lillois.

LOSC : Le père de Burak Yilmaz, « Nice a fait une belle offre... »

Sous les ordres de Christophe Galtier, Burak Yilmaz avait été meilleur buteur et le LOSC champion de France la saison dernière. Parti à l’OGC Nice, l’entraîneur de 55 ans souhaite l’attaquant turc dans sa nouvelle équipe. Il a tenté de le recruter à Lille OSC, mais en vain. Le père du joueur a confirmé l’offensive du Gym et le refus de la direction du club nordiste. « Nice a fait une belle offre. Ils le veulent depuis le début du mercato, mais Lille ne veut pas le vendre », a indiqué le père de l’avant-centre du LOSC. Fikret Yilmaz est allé plus loin dans son explication. Il a donné la raison du refus des Lillois. « Le LOSC ne veut pas laisser Burak Yilmaz partir définitivement. Ce n'est pas facile de vendre dans un tel environnement. Il est très difficile de vendre un joueur aimé partout », a-t-il expliqué.

Prolongation de contrat dans les tuyaux pour le buteur

Le père du buteur a confirmé par ailleurs une prolongation de bail dans les tuyaux pour son fils. « Il est très difficile pour Burak Yilmaz de partir. Ils veulent même prolonger son contrat », a-t-il annoncé. Le joueur de 36 ans est dans sa dernière année de contrat. Il est lié au LOSC jusqu’au 30 juin 2022. Lors de la première journée de Ligue 1, le n°17 des Dogues a été l’auteur du but égalisateur (3-3) contre le FC Metz. La saison dernière, l’international turc (70 sélections) avait marqué 16 buts et délivré 5 passes décisives, en 28 matchs de championnat disputés.