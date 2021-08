PSG Mercato: Messi, Ligue 1, la réaction-choc de Laurent Nicollin

Publié par JEAN-LUC D le 10 août 2021 à 18:55

La Ligue 1 vient de s’enrichir avec l’arrivée de Lionel Messi qui va s’engager avec le PSG. Laurent Nicollin, le président de Montpellier, a donné son avis sur la venue de la star argentine dans le championnat français.

Nicollin valide totalement l'arrivée de Messi en Ligue 1

C’est désormais officiel, Lionel Messi va devenir un joueur du Paris Saint-Germain. L’international argentin de 34 ans est arrivé à Paris ce mardi après-midi. Il va désormais passer sa visite médicale et signer son contrat de trois ans dans la foulée. Une arrivée bénéfique pour le Championnat de France selon les propos de Laurent Nicollin. Le président de Montpellier se réjouit notamment pour les droits télés et la visibilité de la Ligue 1.

« C'est une arme redoutable pour le Paris-Saint-Germain, pour la Ligue des Champions. Je sais qu'ils ont à cœur de l'amener à Paris. Tous les clubs français et tous les spectateurs seront heureux de l'initiative du PSG. Lionel Messi fait rêver, donc c'est quelque chose d'assez fabuleux pour le football français », a confié le président du club héraultais pour Franceinfo. Poursuivant, le dirigeant français a remercié le PSG pour tous ses efforts au profit de la Ligue 1.

« Avoir Neymar, c'était déjà fabuleux, mais Messi est pour moi le plus grand joueur du monde des dix dernières saisons. C'est quand même exceptionnel de le voir dans le Championnat de France. Au niveau des droits TV à l'étranger, ça risque d'être plus intéressant pour nous. Heureusement qu'il y a le Paris-Saint-Germain en Ligue 1, sinon on serait presque un championnat de seconde zone », précise Nicollin.

Le numéro du maillot de Lione Messi déjà connu ?

Après avoir décliné l’offre de Neymar de lui laisser le numéro 10, Lionel Messi a opté pour un numéro bien original. En effet, avant de porter le numéro 10, Lionel Messi a porté le 19, il pourrait donc choisir ce numéro, mais c’est le milieu de terrain offensif espagnol Pablo Sarabia qui le porte. Cette saison, les numéros libres chez les Rouges et Bleus sont le 13, 25, 26 et 28.

Le règlement de la LFP prévoit que seuls les numéros de 1 à 30 sont attribués aux joueurs pro. Avec une exception possible pour le 40. Messi pourrait récupérer un numéro laissé libre par un joueur partant, comme Donnarumma qui pour l'instant s'est vu attribué le 50 par le site du club.