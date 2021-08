PSG Mercato : Messi arrive, Neymar prend une décision fracassante

Publié par JEAN-LUC D le 07 août 2021 à 10:55

Désormais libre de s’engager avec le club de son choix après l’échec de sa prolongation au Barça, Lionel Messi est annoncé proche du PSG. Neymar, ancien partenaire de l’attaquant argentin en Espagne, prépare déjà sa venue dans la capitale française.

Neymar prêt à laisser son numéro 10 à Lionel Messi

En attendant l’annonce de l’accord officiel entre le Paris Saint-Germain et Lionel Messi, Neymar prépare déjà son accueil pour son ami et futur partenaire. Depuis le communiqué du FC Barcelone annonçant le départ de l’international argentin de 33 ans, son ancien coéquipier brésilien fait le forcing pour le convaincre de le retrouver en Ligue 1. Et alors qu’il semble toucher au but, l’attaquant de 29 ans met les petits plats dans les grands pour lui prouver toute sa joie de le savoir bientôt dans la même équipe que lui sous les ordres de Mauricio Pochettino.

En effet, selon les informations divulguées ces dernières heures par la radio métropolitaine RMC Sport, Neymar est disposé à laisser son numéro 10 à Lionel Messi. Toujours selon la même source, le récent vainqueur de la Copa América a décliné l’offre. Le septuple Ballon d’Or refuse de prendre à son futur coéquipier son numéro de maillot si son arrivée au Paris Saint-Germain venait à se réaliser. La Pulga aurait même d’ores et déjà choisi le numéro qu’il compte voir flanquer dans son dos lorsqu’il rejoindra l’équipe de son compatriote Pochettino.

Le PSG progresse dans les négociations pour Messi

D’après les renseignements recueillis par le journal L’Équipe, Lionel Messi n’a jamais été aussi proche d’une signature en faveur du Paris Saint-Germain. Le média sportif explique que les deux parties se rapprochent d’un accord sur la base d’un contrat de trois ans (dont une en option) avec un salaire de 40 millions d’euros par saison.

Au Qatar, Cheikh Mohammed Bin Hamad Bin Khalifa Al Thani, jeune frère de l’Émir Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, propriétaire du PSG, a annoncé sur son compte Twitter officiel que « les négociations sont officiellement conclues. Et l'annonce sera faite plus tard », confirmant ainsi que Messi va devenir un joueur des Rouges et Bleus cette saison. D’ailleurs, la Pulga aurait déjà décidé de porter le numéro 19 sur son maillot parisien.