PSG Mercato : L’avenir de Mbappé scellé par le président Nasser

Publié par JEAN-LUC D le 11 août 2021 à 13:21

Dans une interview accordée à France Football en juin dernier, Kylian Mbappé se demandait si le PSG « était le meilleur endroit pour lui » pour prolonger et remporter des trophées majeurs. Son président Nasser Al-Khelaïfi a profité de la présentation officielle de Lionel Messi pour répondre sur son avenir.

Mercato PSG : Al-Khelaïfi met la pression sur Mbappé

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain et le Real Madrid rêve de le recruter. Interrogé notamment par France Football, l’international français de 22 ans n’avait pas caché ses ambitions pour l’avenir : « Je suis dans un endroit où je me plais, où je me sens bien. Mais est-ce qu'il s'agit du meilleur endroit pour moi ? Je n'ai pas encore la réponse. Quelle question je voudrais poser au président Nasser ? C'est celle que je lui pose depuis quelque temps : "Vous prendrez quels joueurs cet été ?" »

Profitant de l’arrivée de Lionel Messi, le président du PSG n’a pas fait de langue de bois pour répondre au champion du monde 2018. « Je pense que tout le monde connaît le futur de Kylian, il est Parisien, joueur du PSG. Mbappé est très compétitif, il a une mentalité de gagnant. Il a dit publiquement qu’il souhaitait une équipe compétitive. Je pense que maintenant, on ne peut pas avoir une équipe plus compétitive. Il n’a pas d’excuses pour faire quelque chose d’autre », a lâché Nasser Al-Khelaïfi en conférence de presse, mettant ainsi la pression sur son joueur.

Que va faire Kylian Mbappé pour son avenir ?

Difficile de donner tord à Nasser Al-Khelaïfi. En effet, après avoir recruté cet été Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi, l’équipe de Mauricio Pochetino fait tout simplement rêver. Tous les observateurs sont unanimes pour dire que le Qatar dispose enfin de l’équipe galactique dont il rêvait pour le Paris Saint-Germain depuis son avènement en 2011. Surtout que Neymar a prolongé jusqu’en 2025 avec une saison supplémentaire en option. Si Mbappé voulait une équipe pour gagner, Paris est aujourd’hui le meilleur club possible avec Messi. À trois semaines de la fin du marché des transferts, la décision de l’enfant de Bondy est naturellement très attendue.