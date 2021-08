PSG Mercato : 35M€, ça se précise pour Kalidou Koulibaly !

Publié par JEAN-LUC D le 13 août 2021 à 10:55

À peine la signature de Lionel Messi enregistrée au PSG, Leonardo s’est lancé sur la piste Kalidou Koulibaly. Désireux de s’attacher les services d’un nouveau défenseur central de classe mondiale, le club parisien aurait lancé une offensive pour tenter de le recruter d’ici la fin du mercato estival.

Mercato PSG : Intérêt confirmé pour Kalidou Koulibaly

Malgré le renfort de l’immense Sergio Ramos et la présence déjà significative de Marquinhos et Presnel Kimpembe, le Paris Saint-Germain ne lâche pas l’affaire pour Kalidou Koulibaly. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le défenseur du Napoli fait en effet rêver Leonardo depuis son retour à la tête de la direction sportive du PSG. Un intérêt bien réel et confirmé par Luca Marchetti. « Kalidou Koulibaly au PSG ? Il est ridicule de nier qu'ils négocient. Le fair-play financier n'existe pas aujourd'hui, il a été suspendu pour la pandémie. La FPF n'interviendrait que si les dépenses pour les transferts n'étaient pas soutenables, mais à Paris ils n'ont acheté qu’Achraf Hakimi, les autres recrues sont toutes arrivées gratuitement », a expliqué le journaliste de Sky Sports.

Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi, le club parisien est passé à l’offensive auprès de la direction du SSC Naples pour tenter de récupérer l’international sénégalais d’ici la fermeture du marché des transferts.

Mercato PSG : Leonardo propose 35M€ pour Kalidou Koulibaly

D’après les renseignements recueillis par Calciomercato, Leonardo a transmis une offre de 35 millions d’euros à Aurelio De Laurentiis pour racheter les deux dernières années de contrat de Kalidou Koulibaly. Mais le président du club italien a rapidement refusé une proposition jugée insignifiante. Pour laisser filer le compatriote d’Idrissa Gana Gueye, les Azzurri réclame un chèque d’au moins 50 millions d’euros.

Le média transalpin révèle toutefois que cette exigence financière des Napolitains est leur façon à eux de décourager les prétendants de l’international sénégalais, le club italien voulant garder son joueur. Une prolongation de contrat serait même dans les tuyaux pour le joueur de 30 ans. De son côté, le natif de Saint-Dié-des-Vosges n’est pas insensible à l’idée de rejoindre l’équipe de Mauricio Pochettino, mais n’a aucune intention d’aller au clash avec sa direction afin de forcer son départ.