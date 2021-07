PSG Mercato : Officiel, en attendant Messi, Sergio Ramos signe !

Publié par JEAN-LUC D le 07 juillet 2021 à 23:15

C'est officiel, Sergio Ramos vient de signer au PSG, club également en lice pour engager Lionel Messi. Comme l'ancien Madrilène, l'Argentin est en fin de contrat au FC Barcelone où il n'a jusqu'ici pas prolongé.

Mercato PSG : Sergio Ramos jusqu’en 2023

Après Achraf Hakimi, le Paris Saint-Germain vient de frapper son troisième gros coup de ce mercato estival avec Sergio Ramos. Arrivé à Paris ce mercredi, l’international espagnol a passé avec succès sa visite médicale avant de signer dans la foulée un contrat de deux ans, soit jusqu’en 2023. Après seize années de bons et loyaux services au Real Madrid, l’expérimenté défenseur central vient enrichir davantage l’équipe de Mauricio Pochettino, l’entraîneur parisien, qui a poussé en interne pour son arrivée.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le Paris Saint-Germain (vice-champion de France la saison passée) a annoncé à ses supporters l’arrivée du champion du monde 2010. « C’est officiel, Sergio Ramos portera son traditionnel numéro 4 sous le maillot du Paris Saint-Germain. Et le défenseur espagnol a partagé sa joie de le retrouver », écrit le PSG sur ses médias. Et le PSG ne compte pas s’arrêter là puisque Nasser Al-Khelaïfi veut également attirer Lionel Messi, libre depuis le 30 juin et la fin de son contrat avec le FC Barcelone.

Nasser Al-Khelaïfi attentif pour Lionel Messi

En effet, selon le média espagnol El Desmarque, le club parisien est très attentif à la situation de Léo Messi. Le Paris SG est sur le coup depuis la tentative de départ manquée du joueur l'été dernier. Peu d’équipes peuvent assumer le salaire de la star argentine. En France, RMC Sport confirme cette information et assure que Nasser Al-Khelaïfi suit avec une attention particulière l’avancée de ce dossier. Au club Blaugrana, Joan Laporta a toujours autant de mal à convaincre l’attaquant de revoir à la baisse ses prétentions.

La direction du club barcelonais cherche présentement à réduire la masse salariale pour financer le nouveau contrat de Messi, mais les choses se compliquent. Bien rémunérés, les joueurs indésirables refusent de partir ou de baisser leurs salaires et Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, a déjà prévenu qu’il ne compte pas changer la réglementation liée au plafonnement de la masse salariale pour juste aider le Barça.

La formation catalane doit donc trouver rapidement une solution au risque de voir le PSG convaincre l’international argentin de retrouver son grand ami Neymar et ses compatriotes Mauricio Pochettino, Angel Di Maria et Leandro Paredes dans la Ville Lumière. Après Sergio Ramos, Lionel Messi pourrait être le prochain très gros coup du PSG.

L'arrivée de Sergio Ramos à Paris