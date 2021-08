Clermont Foot Mercato : Le promu engage un joueur parti de l'OM

Publié par ALEXIS le 14 août 2021 à 14:15

Parti de l’ OM libre de tout engagement, Saïf-Eddine Khaoui a trouvé chaussure à son pied, toujours en Ligue 1. Il a rebondi à Clermont Foot 63, promu dans l’élite cette année.

Khaoui signe à Clermont Foot après son départ de l'OM

C’est sous le maillot de Clermont Foot 63 que Saïf-Eddine Khaoui va jouer lors de la saison 2021-2022 démarrée la semaine dernière. Il a rejoint le club promu en Ligue 1, librement, à la fin de son contrat à l’ OM. Sa signature avec le club auvergnat a été officialisée ce samedi 14 août. Le milieu offensif de 26 ans débarqué de l’Olympique de Marseille a signé un contrat d'une saison jusqu’en juin 2022, plus une deuxième saison en option. Saïf-Eddine Khaoui a exprimé sa joie de rester dans l’élite après son départ du club phocéen.

« Je suis très content de rejoindre le club. Sa philosophie de jeu me plait beaucoup. Le feeling avec le coach (Pascal Gastien) est tout de suite bien passé », a-t-il déclaré sur le site internet du club de Clermont-Ferrand. « J’espère qu’on fera la meilleure saison possible collectivement et qu’on réussira à maintenir le Clermont Foot pour sa première saison en Ligue 1.J’ai hâte de jouer avec mes nouveaux coéquipiers et de vous voir au stade Gabriel Montpied », a confié l’ex-joueur de l’ OM.

Qui est Saïf-Eddine Khaoui ?

Saïf-Eddine Khaoui est né à Paris en 1995. Il a été formé dans trois clubs : FC Franconville, Entente Sannois-Saint-Gratien et Tours FC. Il a découvert le monde professionnel avec le club tourangeau en Ligue 2 entre 2013 et 2016. Il a été transféré de Tours à Marseille en juillet 2016 pour 1 M€. En cinq saisons sous le maillot de l’ OM, l’international tunisien (21 sélections, 4 buts) a joué 40 matchs, pour 2 buts et 2 passes décisives. Il avait été prêté par ailleurs à l’ES Troyes AC (2017-2018) et au SM Caen (2018-2019). Avec les Aigles de Carthage de Tunisie, la recrue estivale de Clermont Foot 63 était présente à la Coupe du monde en Russie en 2018. Elle avait joué le match contre la Belgique (2-5) en entier.