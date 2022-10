OM : Une ancienne pépite évoque son passage à Marseille

Publié par Enzo Vidy le 19 octobre 2022 à 16:31

Dans un entretien avec Nabil Djellit pour L'Équipe, Saîf-Eddine Khaoui, actuellement joueur du CF63, est revenu sur ses années à l' OM.

OM : Khaoui déplore le manque de confiance de Marseille envers lui

Arrivé à l' OM le 18 juin 2016 en provenance de Tours, Saîf-Eddine Khaoui n'a jamais réussi à s' imposer avec le club phocéen. Après avoir enchaîné les prêts à Troyes et à Caen, le jeune milieu offensif revient à Marseille lors de la saison 2019-2020 en tant que remplaçant et disputera quelques bouts de rencontres lors de onze matchs toutes compétitions confondues. La saison suivante, il dépannera au poste de latéral gauche et sera titularisé le 17 février 2021 lors d'un match face à l'OGC Nice où il inscrira un doublé. À l'issue de la saison, il est laissé libre par les dirigeants olympiens et s'engage au Clermont pour deux ans plus une année en option.

Interrogé par Nabil Djellit dans un entretien accordé à L'Équipe, le milieu offensif du CF63 est revenu sur son aventure dans le sud de la France, et estime qu'avec de la confiance, il aurait pu faire de belles choses à l' OM.

"J’ai tout donné pour le club, que ce soit à l’entraînement ou sur le peu de temps de jeu que j’ai eu. Je pense que si on m’avait fait plus confiance, j’aurai pu vraiment m’épanouir dans ce club, comme sur la dernière saison où j’ai réussi à faire des belles choses sur le terrain."

OM : Khaoui pas tendre avec Rudi Garcia

Très épanoui en Auvergne aujourd'hui, Saîf-Eddine Khaoui n'a cependant pas oublieé les moments difficiles qu'il a vécu lorsque Rudi Garcia était entraîneur de l' OM.

"Oui, quelques regrets sur le début de l'aventure, j'avais fait une bonne prépa à mon arrivée, j'avais fini meilleur buteur. Sous Franck Passi, je devais alterner comme ailier avec Florian Thauvin. Mais l'arrivée de Rudi Garcia a tout changé. Je suis passé de joueur transféré à l' OM avec une forme de considération à celui d'un jeune joueur que le coach ne connaît pas. Je suis passé de la L1 à la CFA, c'était dur à encaisser."

Fort heureusement pour lui, Khaoui performe depuis son arrivée au CF63, et même s'il a vécu quelques moments délicats sur la cité phocéenne, cela reste pour lui une expérience unique qui lui a permis de véritablement lancé sa jeune carrière.