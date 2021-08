Mercato Stade Rennais : PSG ou Man Utd ? Camavinga a tranché !

Publié par JEAN-LUC D le 15 août 2021 à 20:20

On en sait un peu plus sur l’avenir de Eduardo Camavinga, le milieu de terrain du Stade Rennais. La cible du PSG, de Man United et du Real ne bougera pas cet été.

Mercato Stade Rennais : Eduardo Camavinga veut finalement rester

Cela fait maintenant deux saisons que Eduardo Camavinga est envoyé dans le viseur du Real Madrid par les rumeurs. Ces derniers mois, le PSG et Manchester United ont rejoint la liste des courtisans de la pépite Rennaise. Dans cette bataille à 3 pour le sociétaire du SRFC, c’est Man Utd qui semblait avoir pris le dessus. Le club de Premier League comptait sur l’international français pour renforcer son entrejeu. Seulement, les exigences du SRFC ne permettent pas aux dirigeants anglais de régler le dossier cet été.

Il faut noter que l’entraîneur Bruno Génésio du Stade Rennais FC avait demandé à son joueur de se déterminer par rapport à la saison qui vient de commencer. Restera-t-il à Rennes ou optera-t-il pour un transfert ? L’ancien coach de l’OL veut être situé et au plus vite afin de parer à son éventuel départ. Ce coup de pression semble avoir joué en faveur du Stade Rennais puisque la cible du PSG et du Real Madrid ne compte plus partir.

Face à la lenteur que prend le traitement de son dossier chez ses différents courtisans, Eduardo Camavinga a finalement fait le choix de rester à Rennes encore une saison. Manchester United semble s’aligner sur la même décision puisque le Daily Star de ce dimanche annonce que l’équipe anglaise renonce momentanément au milieu défensif. La source précise tout de même que les Red Devils reviendront à la charge la saison prochaine lorsque Camavinga deviendra un agent libre.

Transfert : Une prolongation du contrat de Edu au SRFC ?

Seulement, pour le Stade Rennais, ce cas de figure est inenvisageable. Les dirigeants Rennais n’imaginent pas un départ gratuit de ce joueur formé dans leur centre de formation. Ils comptent bien encaisser une indemnité pour son transfert, cela suppose qu’il sera transféré cet été sauf s’il décide de signer un nouveau contrat de 2 à 3 saisons. Petit problème, l’intéressé ne compte pas accepter plus d’une saison de contrat avec les Rouge et Noir, seule façon pour lui de garder la main sur son avenir.

Des discussions devraient don s’ouvrir entre le joueur et les dirigeants bretons à moins qu’un autre prétendant, le PSG ou le Real Madrid, ne vienne créer la surprise avec une offre avoisinant les 30 millions d’euros. Il faut noter qu’il fut un temps où le transfert de jeune joueur était estimé à près de 70 millions d’euros. Bruno Génésio a donc une partie de la réponse à sa question qui est que Edu souhaite bien rester au club pour continuer de progresser. Il reste désormais l’autre, la prolongation de son contrat devant accompagner cette décision.