PSG Mercato : Le Stade Rennais lance un ultimatum à Camavinga

Publié par ALEXIS le 14 août 2021 à 00:55

Les Stade Rennais et Eduardo Camavinga n’ont toujours pas trouvé d’accord sur la prolongation de leur contrat expirant le 30 juin 2022. À l’approche de la fin du mercato estival, le nouveau coach Bruno Genesio a mis un coup de pression sur le milieu de terrain Tricolore associé au PSG depuis plusieurs mois.

Stade Rennais : Holveck, « tout reste ouvert pour Camavinga

Eduardo Camavinga est toujours un joueur du Stade Rennais. Il était titulaire contre le RC Lens (1-1), dimanche dernier, lors de la 1re journée de Ligue 1. Mais jusqu’à quand sera-t-il dans l’équipe de Bruno Genesio cette saison ? En effet, le milieu de terrain est courtisé par de grosses écuries, notamment le PSG. De plus, il refuse de prolonger son contrat qui n’est plus que d’une seule saison. De ce fait, le club breton reste ouvert à tous les scénarios. « Tout est toujours ouvert, soit pour un départ éventuel, soit pour le prolonger. C’est le gros dossier en cours », a confirmé le président Nicolas Holveck, tout en précisant : « il ne partira pas pour rien. Nous avons eu beaucoup d’échanges, mais rien n’est fait dans un sens ou dans l’autre. […] Ce qui est sûr, c’est qu’Eduardo a une certaine valeur et une valeur certaine ».

Mercato PSG : Genesio somme Camavinga de vite faire son choix

Au sein du staff technique du SRFC, l'attitude du joueur de 18 ans agace. Et Bruno Genesio commence à perdre patience sur le dossier Eduardo Camavinga. Surtout que la situation d’incertitude de Camavinga influe négativement sur sa performance. Le coach du Stade Rennais l’a d’ailleurs souligné en conférence de presse d’avant-match, vendredi. « Un joueur de foot est avant tout un homme. Tout ce qu’il a comme émotions en dehors du terrain a un impact sur ses performances. Il ne peut pas en être autrement. Encore plus chez un joueur qui n’a pas encore 19 ans, et on l’oublie parfois », a-t-il regretté.

Selon Bruno Genesio, le jeune joueur doit faire son choix maintenant. Prolonger ou accepter un transfert ? « La seule explication aujourd’hui, c’est qu’il doit régler sa situation », a-t-il indiqué. « Tant qu’il sera un petit peu entre les deux… Il ne sait pas aujourd’hui s’il va rester ou partir. C’est difficile à gérer », a fait remarquer l’entraîneur des Rouge et Noir.