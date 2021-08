PSG Mercato : Real, Ancelotti tranche sur l’arrivée de Messi

Publié par Ange A. le 16 août 2021 à 04:55

Le Paris Saint-Germain a sans doute réalisé la meilleure affaire de son histoire en recrutant Lionel Messi gratuitement. Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid, s’est prononcé sur le départ de La Pulga au PSG.

Messi au PSG, une surprise pour Carlo Ancelotti

De retour sur le banc du Real Madrid cet été, Carlo Ancelotti n’aura pas besoin d’un plan anti-Messi lors du Clasico. Lionel Messi n’a pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone et a quitté son club de toujours cet été en tant que joueur libre. L’attaquant argentin a rejoint le Paris Saint-Germain contre zéro euro. Sa signature au PSG fait toujours réagir les grands noms du football. Après sa première réussie en Liga (victoire contre Alavès, 4-1), Carlo Ancelotti s’est prononcé sur le départ de Messi à Paris. Une petite surprise pour le successeur de Zinedine Zidane. «J’ai été surpris, bien sûr que je l’ai été ! Car, depuis tout petit, il était le leader du FC Barcelone. Mais je suis dans le football depuis 42 ans et je ne suis plus surpris quand un joueur change de maillot. J’ai beaucoup de respect pour le FC Barcelone et la décision de Messi », a lancé l’Italien en conférence d’après-match.

Le Barça commence bien sans Messi

Dimanche, le FC Barcelone signait son retour en Liga. Les Blaugranas se sont imposés (4-2) au Camp Nou face à la Real Sociedad. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, Martin Braithwaite a été l’homme de la soirée coté catalan. Recrue phare du Paris Saint-Germain, Lionel Messi pourrait signer ses débuts avec son nouveau club lors de la prochaine journée de Ligue 1 sur la pelouse du Stade Brestois. Samedi, l’Argentin a été présenté aux côtés des autres recrues estivales : Giorginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Sergio Ramos. Encore juste physiquement, le sextuple Ballon d’Or a suivi la première du PSG au Parc des Princes cette saison depuis les tribunes.