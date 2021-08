Mercato Real: un crack de Metz affole les cadors d'Europe !

Publié par Thomas le 16 août 2021 à 14:21

Le FC Metz va empocher près de 40 M€ pour la vente d'une pépite inconnue en Ligue 1. Le Real Madrid, Man Utd, City et Chelsea sont sur le coup.

Mercato FC Metz : ils veulent tous Pape Matar Sarr

Son nom ne vous dit peut-être pas encore grand-chose, et pourtant il est l’un des joueurs les plus courtisés du Championnat de France. À tout juste 18 ans, le milieu de terrain Pape Matar Sarr du FC Metz fait partie des meilleurs jeunes joueurs de l’Hexagone. Il est au centre d’une lutte sans merci que se livrent les plus gros clubs européens. Selon le journaliste Kaveh Solhekol de Sky Sports, le président des, Grenats Bernard Serin, s’est rendu ce matin en Angleterre afin d’entamer des négociations pour sa pépite. Il est attendu à Londres pour s’entretenir avec Chelsea, et à Manchester, pour rencontrer les boards de United et de City, tous deux très intéressés par le sénégalais. Son prix a été fixé à 40 millions d’euros par le club messin. Le Real Madrid est aussi très attentif à la situation du joueur.

Real mercato : toute l’Europe aux trousses du milieu Pape Sarr

Si les merengues ont pour objectif premier de faire venir Eduardo Camavinga l’été prochain sans débourser le moindre centime, la forte concurrence de Manchester United sur le dossier a fait revoir les plans de Florentino Pérez. Le Real, pour anticiper un éventuel échec sur ce dossier, se positionnerait en parallèle pour enrôler la pépite du FC Metz Pape Matar Sarr, considéré comme le meilleur joueur de la formation messine à seulement 18 ans. Cependant, de gros cadors anglais pourraient compromettre les plans madrilènes, notamment Chelsea et les deux clubs de Manchester, qui se montrent très entreprenants. Bernard Serin est actuellement en Angleterre pour s’entretenir avec les trois clubs mentionnés. Son prix serait fixé autour des 40 millions d’euros, à 4 ans de la fin de son contrat à Metz.

Pape Sarr, futur grand milieu de terrain

Arrivé en 2020 au FC Metz du Sénégal, le milieu de terrain se fait très vite remarquer par ses dirigeants qui lui confèrent des qualités hors du commun. Très polyvalent, Sarr brille en tant que milieu offensif malgré une formation plus défensive. Son entraîneur Frédéric Antonetti le compare même à Michael Essien qu’il a eu sous ses ordres il y a 20 ans à Bastia. Auteur de 25 rencontres la saison dernière, le joueur avait marqué 4 buts.