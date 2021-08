Stade Rennais Mercato : Derniers jours déterminants pour Camavinga

Publié par Thomas le 05 août 2021 à 17:55

À quatre jours de l’ouverture du championnat de France, le jeune espoir Eduardo Camavinga, sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin prochain, n’a toujours pas résolu les questions liées à son futur. Le Français est au centre d’une lutte acharnée entre quatre géants européens, le PSG, la Juventus, le Real Madrid et Manchester United. Dans le même temps, la direction bretonne tente de tirer le meilleur bénéfice possible de sa pépite. Les prochains jours pourraient s’avérer déterminants dans le dossier.

Stade Rennais Mercato : Le Real Madrid garde l'avantage

Le début de la Ligue 1 dans trois jours remet en perspective le futur d’Eduardo Camavinga plus que jamais au centre des interêts des plus grands clubs européens. L’arrivée du milieu de 18 ans au Real Madrid en 2022 semble être la voie la plus probable compte tenu des dernières tendances annoncées du côté de nos voisins espagnols. L’international français était parvenu à un accord verbal avec les dirigeants Merengues, il ne restait plus qu’à boucler les négociations avec le Stade Rennais, mais le dossier est resté depuis en stand-by.

À l’approche des premières échéances importantes, le SRFC pourrait barricader son joueur, pour le libérer l’été prochain. Une opération qui conviendrait parfaitement à la direction du Real, qui ne peut se permettre de débourser les 30 millions d’euros demandés par le club breton. Bruno Genesio a récemment confirmé cette tendance. « Eduardo est sous contrat, donc pour moi, il est utilisable. On attend la suite des événements sereinement. Je le trouve plus détendu, c’est plutôt bon signe. Il a eu du mal dans sa préparation, je pense qu’il a été un petit peu perturbé. Là, je trouve qu’il a retrouvé de l’allant, la joie de s’entraîner, de travailler, et il retrouve petit à petit son jeu. »

Manchester United ne compte pas lâcher l’affaire

La volonté du Stade Rennais de garder sa jeune pépite ne fait pas les affaires des Red Devils. Véritable obsession des dirigeants mancuniens, le départ libre du joueur en 2022 mettrait alors hors-course le club anglais sur le dossier. Manchester pourrait alors devancer le Real Madrid en formulant une offre irrefusable à Rennes ces prochains jours. Une fois la Ligue 1 commencée, il serait alors beaucoup plus compliqué d’enrôler Camavinga.