Mercato PSG : Mbappé au Real Madrid le 31 août, un indice tombe !

Publié par JEAN-LUC D le 17 août 2021 à 19:22

Malgré la fermeté du PSG et du Qatar, Kylian Mbappé pourrait finalement débarquer au Real Madrid le 31 août prochain. Explications.

Mbappé veut quitter le PSG pour le Real

À un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé veut quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Selon le journal espagnol Marca, l’attaquant de 22 ans a pris sa décision et va prochainement rencontrer sa direction pour officialiser son souhait d’être transféré chez les Merengues cet été. D’après la radio britannique ABC, l’avocate de l’enfant de Bondy, Delphine Verheyden, lui a conseillé d’aller voir directement Nasser Al-Khelaïfi pour lui demander d’ouvrir les négociations avec le Real Madrid plutôt que de le voir partir sans aucune indemnité dans douze mois. Une tendance confirmée par plusieurs autres sources aussi bien locales qu’étrangères. Mais les dirigeants parisiens, Nasser Al-Khelaïfi en tête, restent fermes et refluent d’entendre parler d’un départ de leur joyau français.

La fermeté de Nasser Al-Khelaïfi

Lors d’une interview accordée au quotidien L’Équipe en juin dernier, le président du club de la capitale n’avait laissé aucun doute sur l’avenir du champion du monde 2018. « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre », avait lancé l’homme d’affaires qatarien. Correspondant de L’Équipe et de RMC Sport à Madrid, Frédéric Hermel révèle ce mardi que « le Real va essayer quelque chose pour Mbappé cet été », mais au final, il ne bougera pas parce qu’à « partir du moment où le PSG n’a pas de problème d’argent ni d’obligations financières, le Real sait que l’opportunité sera limitée. » Toutefois, cette assurance de la direction des Rouges et Bleus pourrait en réalité cacher une énorme peur d’être obligé de vendre Mbappé le dernier jour du mercato estival, soit le 31 août prochain.

L’offre expresse du PSG pour Kylian Mbappé

Il y a quelques jours, la célèbre émission El Chiringuito a lâché une bombe sur l’avenir du numéro 7 parisien. Selon la source ibérique, le vice-champion de Liga est prêt à offrir 150 millions d’euros au PSG pour signer Mbappé dès cet été. Déjà convaincue de la volonté du joueur de venir jouer aux côtés de Karim Benzema, la Maison-Blanche lui réserve aussi un salaire annuel de 30 millions d’euros. Face à la menace madrilène et la possibilité grandissante de voir Mbappé partir librement dans un an, le Paris Saint-Germain tente d’inverser la situation avec une dernière offre démentielle pour tenter de convaincre l’ancien buteur de l’AS Monaco de rester et prolonger son bail.

En effet, ABC confirme ce mardi que Nasser Al-Khelaïfi a transmis une dernière proposition de prolongation à l’international tricolore. Un nouveau bail couvrant les six prochaines saisons soit jusqu’en 2027, avec à la clé le même salaire que la star brésilienne Neymar, c’est-à-dire 36 millions d’euros. Déterminé à partir, Mbappé a repoussé cette offre. Coincé, le Paris Saint-Germain n’aurait plus d’autre choix que de vendre le Golden Boy 2017 plutôt que de le voir s’en aller gratuitement l’été prochain.