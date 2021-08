Mercato PSG : Mbappé au Real, une première certitude tombe à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 18 août 2021 à 11:51

Kylian Mbappé et le PSG, l'histoire va-t-elle s'arrêter cet été ? Alors que les médias espagnols l'annoncent régulièrement au Real Madrid, le joueur de 22 ans a pris sa décision sur son avenir et il l'a confirmé en interne avec son directeur sportif.

Kylian Mbappé et Leonardo se sont adressés au vestiaire du PSG

Le silence de Kylian Mbappé sur son avenir au PSG continue d’alimenter les rumeurs dans les médias. À un an de la fin de son engagement initial, l’attaquant tricolore n’a pas encore paraphé un nouveau bail. Et le Real Madrid rôde toujours. Aux dernières nouvelles, le champion du monde 2018 et son directeur sportif ont fait une annonce dans le vestiaire du Paris Saint-Germain.

En effet, selon les informations de La Cadena SER, Leonardo a annoncé aux joueurs de Mauricio Pochettino qu'Mbappé va poursuivre l’aventure avec eux durant cette saison 2021-2022. Même s’il n’a pas encore prolongé son contrat, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco ne compte pas changer d’air alors que Lionel Messi vient de débarquer dans la capitale et que les chances de remporter la première Ligue des Champions ont augmenté.

Toujours selon la même source espagnole, l’enfant de Bondy a lui aussi confirmé à ses coéquipiers qu’il ne partira pas cette saison. La Cadena SER précise toutefois que cette décision ne veut pas dire que l’ami de Neymar s’est mis d’accord avec la direction du PSG pour signer un nouveau bail.

PSG Mercato : Vers un départ libre l’été prochain pour Mbappé ?

Arrivé en 2017 contre une enveloppe de 180 millions d’euros en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé va aller jusqu’au bout de son engagement avec le Paris Saint-Germain. Malgré les nombreuses rumeurs de la presse espagnole l’annonçant régulièrement au Real Madrid, le numéro 10 de l’équipe de France ne va pas quitter le PSG cet été. Comme annoncé depuis plusieurs mois, Mbappé va honorer sa dernière année de contrat avec le Paris SG avant de s’en aller gratuitement.

Seulement, Nasser Al-Khelaïfi a assuré dans les colonnes du journal L’Équipe en juin dernier que « Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre ». Reste donc à savoir si le joueur et son président finiront pas trouver un accord en vue d’une prolongation, ou si le numéro 7 parisien va tout simplement suivre son coeur et rejoindre la Maison-Blanche dans un an.