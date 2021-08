OL Mercato : C'est imminent, un renfort annoncé en visite médicale

Publié par ALEXIS le 18 août 2021 à 20:31

Alors que l’ OL espérait Layvin Kurzawa du PSG pour se renforcer, c’est finalement Emerson Palmieri de Chelsea qui est attendu à Lyon pour s'engager avec le club rhodanien.

OL : Emerson attendu à Lyon pour passer la visite médicale

L’ OL peine à s’entendre avec le Paris Saint-Germain sur le dossier Layvin Kurzawa et s’est tourné vers Emerson Palmieri de Chelsea. La piste s’est réchauffée ces derniers jours. Elle a même débouché sur un accord sur la base d’un prêt d’une durée d’une saison, mais sans option d’achat, selon les informations de L’Équipe. Le défenseur d’origine brésilienne est attendu à Lyon, jeudi, pour passer sa visite médicale et signer son contrat, d’après les indiscrétions du quotidien sportif. En manque de temps de jeu chez les Blues, Emerson Palmieri a accepté de venir se relancer en Ligue 1 et sous le maillot de l’Olympique Lyonnais, alors qu’il était courtisé par le SSC Naples, club de son pays d’adoption.

En grande difficulté défensivement en ce début de saison (2021-2022), le coach de l’ OL est impatient de pouvoir compter sur l’arrière latéral gauche Italo-Brésilien. « Peter Bosz aimerait pouvoir compter sur lui, dès dimanche contre Clermont Foot (13h), ce qui est possible dans le timing si le joueur signe jeudi », a indiqué la source.

Qui est Emerson Palmieri ?

Emerson Palmieri est né à Santos au Brésil, mais il est international italien (19 sélections). Il a d’ailleurs été champion d’Europe avec la Squadra Azzurra lors du dernier Euro (2020). Le défenseur de 27 ans est également vainqueur de la Ligue des champions 2021 avec Chelsea. Avant de rejoindre le club londonien, Emerson Palmieri a joué dans son pays natal au Santos FC (2012-2015), puis en Italie à l’US Palerme (2014-2015) et à l’AS Rome (2015-2018). À Londres, il est sous contrat jusqu’à 30 juin 2022 et vaut 14 M€ sur le marché des transferts.