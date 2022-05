OL Mercato : Les Lyonnais menacés pour le successeur d’Emerson

Publié par ALEXIS le 30 mai 2022 à 19:00

OL Mercato : Déjà confronté à la concurrence de Manchester United sur un défenseur néerlandais, Lyon doit maintenant affronter 12 autres concurrents.

OL Mercato : Bosz veut attirer Tyrell Malacia à Lyon

Pour remplacer Emerson Palmieri (en fin de contrat) au sein de son effectif, l’ OL a coché le nom de Tyrell Malacia sur son calepin. Ce dernier a achevé de convaincre les recruteurs de l’Olympique Lyonnais lors de la double confrontation entre le club de l’arrière latéral gauche, Feyenoord et l’OM, en demi-finale de la Ligue Europa conférence, le 28 avril et le 5 mai dernier. Titulaire, il avait disputé ces deux matchs en entier et avait rendu une copie propre. Pour le coach de l’ OL, Peter Bosz, son jeune compatriote a le profil et le talent pour occuper le poste de l’international italien, retourné à Chelsea. Brillant avec le club de Rotterdam cette saison (5 passes décisives), Tyrell Malacia a aussi séduit Manchester United. Les Red Devils se sont mis sur les rangs pour le recruter lors du mercato d'été, selon Mirror.

Une douzaine d'autres clubs surveillent Tyrell Malacia

Ce lundi 30 mai, De Telefraaf lâche une mauvaise nouvelle pour le club rhodanien. Selon le journal néerlandais, plus d’une douzaine de clubs sont intéressés par les services du défenseur de 22 ans. Vu le nombre impressionnant de courtisans de sa pépite, Feyenoord se frotte déjà les mains à l’idée de réaliser une grosse vente pendant le mercato d’été. Alors que la cote de Tyrell Malacia est évaluée à 11,5 M€, le club néerlandais exigerait au moins 20 M€ pour libérer l’international néerlandais (3 sélections depuis septembre dernier). Une indemnité de transfert qui pourrait refroidir rapidement le président Jean-Michel Aulas (73 ans), même si ce dernier a annoncé « une prise de risque assez significative de l' OL » pendant le prochain mercato.