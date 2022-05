OL Mercato : Deux clubs italiens se ruent sur un défenseur lyonnais

Publié par ALEXIS le 30 mai 2022 à 14:00

OL Mercato : En fin de contrat à l’Olympique Lyonnais où il était prêté avec une option d’achat, Emerson Palmieri est visé par deux clubs italiens.

OL Mercato : Emerson Palmieri dans le viseur de la Juve et la Lazio

Prêté par Chelsea à l’ OL la saison dernière, Emerson Palmieri ne devrait pas rester à Lyon où il n’a pas été impressionnant (1 but et 2 passes décisives en 36 matches disputés). Non qualifié pour la Coupe d’Europe, l'Olympique Lyonnais ne lèverait pas l’option d’achat assortie au contrat du défenseur. Dès lors, ce dernier devrait retrouver les Blues, dont le nouveau propriétaire est désormais le milliardaire américain Todd Boehly. L’arrière gauche est sous contrat à Londres jusqu’en juin 2024, mais Thomas Tuchel ne compte évidemment pas sur lui. Il est donc fort probable qu'Emerson Palmieri soit transféré lors du mercato estival qui ouvre officiellement le 10 juin. En tout cas, il ne manque pas de prétendants.

Selon les indiscrétions de Calciomercato, l’international italien (26 sélections) est dans le viseur de la Juventus et de la Lazio Rome en Serie A. Le club turinois est qualifié pour la Ligue des Champions, alors que le club romain jouera la Ligue Europa. La Juve et la Lazio sont donc prêtes à recruter Emerson Palmieri rapidement en vue de la préparation estivale. Selon l’estimation de Transfermarkt, le joueur de Chelsea vaut 14 M€ sur le marché des transferts. Un montant dans les cordes des deux clubs transalpins.

Vers un retour d'Emerson Palmieri en Italie ?

Ancien joueur de l’US Palerme et de l’AS Rome, Emerson Palmieri sera-t-il intéressé par un retour dans son pays d’adoption ? Possible, si l’intérêt des Bianconeri et des Capitolini se traduit en proposition concrète. Surtout qu’il aura la possibilité de rejouer la Coupe d’Europe immédiatement après l’échec avec l’ OL en quart de finale de la Ligue Europa cette saison. Notons par ailleurs que Chelsea avait tenté de rapatrier le défenseur d'origine brésilien à Londres en janvier pour prendre la place de Ben Chilwell gravement blessé au genou. L'Olympique Lyonnais s'était opposé au retour de son N°3, prêté jusqu'à la fin de juin 2022.