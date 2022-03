OL Mercato : Une recrue de Juninho lâche un indice sur son avenir

Publié par Ange A. le 03 mars 2022 à 08:05

Recruté avec option d’achat l’été dernier, Emerson Palmieri est revenu sur son retour avorté à Chelsea ainsi que ses ambitions à l’ OL.

Les vérités d’Emerson sur son retour avorté à Chelsea

Suite au retour de Mattia de Sciglio à la Juventus, l’Olympique Lyonnais s’est fait prêter un nouveau latéral l’été dernier. Cette fois, c’est Emerson Palmieri, sacré champion d’Europe avec l’Italie, qui a rejoint l’ OL. Le latéral gauche italien est prêté cette saison avec option d’achat par Chelsea. Avec la grave blessure de Ben Chilwell, les Blues ont tenté de rapatrier l’Italien lors du mercato d’hiver. Mais c’est bien Lyon qui s’est opposé à son retour à Londres comme l’assure le défenseur. « Tout le monde le sait, la vérité est que Chelsea a voulu me récupérer cet hiver et Lyon a dit non. C’était entre les deux clubs, je ne m’en suis pas mêlé. Chelsea m’a libéré pour être ici et j’ai travaillé à l’ OL », confirme l’arrière gauche de 27 ans.

Un froid sur son avenir avec l’ OL

Avec l’Olympique Lyonnais, Emerson Palmieri a retrouvé du temps de jeu. Il compte 22 titularisations lors de ses 25 apparitions sous le maillot de l’ OL pour un but et une passe décisive. Seulement, le défenseur encore sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2024 n’est pas totalement épanoui à Lyon. Il souhaite aider les Gones à atteindre leurs objectifs cette saison, notamment la qualification en Ligue des champions. « Je peux encore aider davantage l’équipe. Je suis heureux ici mais pas à 100%. Lyon mérite d'être tout en haut. Je veux aider l’équipe à y arriver et si j’y arrive, je pourrais dire que je suis heureux à 100% », indique le défenseur. Les hommes de Peter Bosz ne pointent qu’à la 8e place et leur dernière défaite face à Lille n’a davantage compromis leur retour en C1. Le classement final de Lyon devrait peser pour l’avenir d’Emerson, également courtisé par la Lazio Rome, actuelle 7e de Serie A.