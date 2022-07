OL Mercato : Lyon a trouvé le successeur de Palmieri au SM Caen

Publié par ALEXIS le 14 juillet 2022 à 12:40

OL Mercato : Après Johann Lepenant, l’Olympique Lyonnais lorgne un autre joueur du SM Caen en Ligue 2, pour prendre la place d’Emerson Palmieri.

OL Mercato : Lyon négocie le transfert d'Ali Abdi avec le SM Caen

L’ OL est toujours à la recherche d’une défenseur latérale gauche pour combler le poste d’Emerson Palmieri retourné à Chelsea à l’issue de son prêt d’une saison à Lyon. Ali Abdi du Stade Malherbe de Caen est l’une des pistes de l’Olympique Lyonnais pour se renforcer à ce poste. Selon les informations de Ouest France, le club rhodanien a engagé des discussions avec son homologue Normand pour l’international tunisien (9 sélections, 1 but).

Informé de l’intérêt de plusieurs clubs, le joueur de 28 ans est favorable à un départ cet été, alors que le SM Caen souhaite prolonger son contrat qui expire le 30 juin 2023. Notons qu’en plus de l’ OL, le LOSC, l’AC Ajaccio et d’autres clubs de l’élite sont sur les rangs pour tenter d’enrôler Ali Abdi. Un joueur au profil atypique. En effet, il est à l’aise tant à gauche qu’à droite, en défense comme au milieu.

Le polyvalent défenseur veut découvrir la Ligue 1

Notons que le Tunisien n’a jamais joué en Ligue 1 et il veut la découvrir cette saison. Arrivé au Paris FC en juin 2019 en provenance du Club africain de Tunis, il a passé deux saisons (2019 à 2021) sous le maillot du club de la capitale en Ligue 2, avant de rejoindre le Stade Malherbe le 21 juillet 2021. Il faut souligner que Ali Abdi est un crack à Caen. La saison dernière, il a pris part à 31 matchs et a été titulaire autant de fois en Ligue 2, avec 2 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées. Selon Trasfermarkrt, sa valeur est estimée à 1,5 M€ sur le marché des transferts. Un montant largement dans les cordes de l’ OL.