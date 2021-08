Barça Mercato : Une ancienne gloire rebondit chez un cador italien !

Publié par Thomas le 19 août 2021 à 12:05

Sous contrat jusqu’en 2023 à l’AS Roma, l’ancien attaquant du Barça et de Chelsea, Pedro, va s’engager dans les prochaines heures à la Lazio Rome. L’Espagnol ne rentrait plus dans les plans du nouvel entraîneur de la Roma, un certain José Mourinho.

Barça Mercato : Pedro quitte la Roma pour le rival

Arrivé cet été en partance de Tottenham, José Mourinho réalise une opération dégraissage de grande envergure. Comme l'évoquait il y a quelques semaines, le technicien portugais avait fait savoir à plusieurs de ses joueurs, qu’ils ne rentraient plus dans les plans du club et qu’ils étaient priés de trouver un nouveau point de chute. Si Alessandro Florenzi a ouvert la voie en s’engageant à l’AC Milan récemment, un autre indésirable de la Roma va lui aussi rallier un autre club de Serie A, cette fois-ci chez le rival de toujours, la Lazio.

Arrivé l’année dernière après cinq saisons chez les Blues, l’attaquant de 34 ans Pedro s’entraînait en marge du groupe professionnel (avec d’autres indésirables comme Javier Pastore, Steven Nzonzi ou encore Florenzi). L'attaquant formé au Barça s’est engagé avec le voisin romain, pour deux saisons, sans la moindre indemnité de transfert, comme le précise le journaliste Nicolò Schira. À la Lazio, il rejoindra plusieurs de ses compatriotes comme le portier Pepe Reina ou encore le milieu Luiz Alberto.

Pedro, 34 ans, 25 titres majeurs

Avec ce transfert, les hommes de Maurizio Sarri voient arriver un joueur d’expérience et un véritable gagnant. Pedro fait partie de ces rares joueurs à avoir tout gagné dans leurs carrières, à savoir la Ligue des Champions (3 fois avec le Barça), l’Europa League (avec Chelsea en 2019), la Supercoupe et tous les trophées nationaux possibles en Espagne et en Angleterre. Mais si l’Espagnol possède un palmarès aussi conséquent en club, il est tout aussi monstrueux en sélection, puisqu’il remporte à deux reprises l’Euro (2008 et 2012) ainsi que la Coupe du Monde en 2010 avec la Roja.