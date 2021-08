AC Milan mercato : Arrivée imminente d'un ancien défenseur parisien

Publié par Thomas le 17 août 2021 à 03:55

Jugé indésirable par José Mourinho à l’AS Roma, l’ancien latéral droit du Paris saint Germain Alessandro Florenzi est tout proche de rejoindre l’ AC Milan. Selon le journaliste italien Rudy Galetti, les deux clubs de Serie A vont procéder à une conversation téléphonique aujourd’hui afin de finaliser l’opération du transfert. Un temps dans le viseur du FC Séville, l’international italien, sous contrat jusqu’en 2023 chez les Giallorossi, devrait arriver sous la forme d’un prêt avec option d’achat en Lombardie.

AC Milan mercato : un appel prévu aujourd’hui pour Florenzi

Auteur d’une saison moyenne avec le PSG, Alessandro Florenzi n’a pas vu son option d’achat se lever et était retourné à l’AS Roma, où il a fait connaissance d’un nouvel entraîneur, en la personne de José Mourinho. Le technicien portugais, qui souhaite révolutionner l’équipe de la Louve, avait informé au défenseur, qu’il ne rentrait pas dans ses plans, et qu’il était prié de faire ses valises de Rome. Tout juste vainqueur de l’Euro avec la Squadra Azzura, Florenzi s’entraînait en marge du groupe giallorossi, signe d’une relation éteinte entre lui et le Special One.

Nous vous en faisions part il y a quelques jours, de nombreux clubs s’étaient alors intéressés au dossier, dont notamment le FC Séville et l’Inter Milan. Si le club espagnol s’est rapidement rétracté, les Interistes eux ont préféré recruter le néerlandais Denzel Dufries du PSV Eindhoven. C’est finalement l’ AC Milan qui était venu au secours du défenseur, en proposant un transfert sous forme de prêt. Les deux clubs se montraient désireux l’un et l’autre de boucler un accord, mais restaient sur une mésentente en vue d'une éventuelle option d’achat (que désire inclure la Roma). Si le dossier restait en standby, les négociations ont récemment repris dans le bon sens, les deux clubs s’étant mis d’accord sur les modalités du transfert. Tout pourrait se finaliser aujourd’hui, avec une conversation téléphonique prévue entre les deux clubs. Ce serait le troisième prêt en trois ans pour Florenzi, après Valence et le PSG.