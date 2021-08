AC Milan Mercato : Un ancien parisien bientôt Rossonero !

Publié par Thomas le 09 août 2021 à 17:35

Un temps dans le viseur du FC Séville, l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain, Alessandro Florenzi, est tout proche de s’engager avec l’ AC Milan, dernier dauphin de Serie A, qui serait proche de boucler le transfert du joueur. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, les Rossoneri, qui avaient entamé des pourparlers avec l’entourage du défenseur de 30 ans il y a quelques jours, sont entrés dans la phase finale des négociations et un accord devrait bientôt être trouvé entre les deux parties. Sous contrat à la Roma jusqu’en 2023, et après déjà deux prêts successifs, l’Italien serait de nouveau proche d’un prêt avec option d’achat.

AC Milan Mercato : Alessandro Florenzi bientôt prêté par la Roma

On l'évoquait il y a quelques jours, l’ancien latéral droit du PSG Alessandro Florenzi, ne fait plus partie des plans de José Mourinho, qui lui aurait demandé de rapidement trouver une porte de sortie. Si l’Italien était un moment pressenti pour rallier l’Espagne et le FC Séville, il semble finalement se diriger vers l’ AC Milan pour un nouveau prêt avec option d’achat. Après une expérience mitigée à Paris, Florenzi est proche de boucler un accord avec le club lombard, avec qui les négociations vont dans le bon sens. Ce prêt serait de bon augure pour la direction milanaise, qui ne peut s’adonner à de grosses dépenses cet été, à cause de difficultés financières.

Mourinho entame sa révolution à Rome

Nouvel entraîneur de l’AS Roma depuis le départ de Paulo Fonseca, José Mourinho n’a pas fait que des heureux dans l’effectif Gialorossi. Malgré un mercato plutôt timide dans le sens des arrivées, le technicien portugais a fait savoir à plusieurs de ses joueurs qu’ils pouvaient aller voir ailleurs. Dans cette liste des indésirables, se trouve Alessandro Florenzi, qui s’entraînait en dehors du groupe principal avec d’autres joueurs comme Javier Pastore, Pedro, Steven Nzonzi ou encore Federico Fazio.