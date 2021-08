PSG Mercato : Le départ de Mbappé au Real déjà acté à Paris ?

Publié par JEAN-LUC D le 19 août 2021 à 13:35

Annoncé comme la principale priorité du Real Madrid durant ce mercato estival, Kylian Mbappé n’a pas encore prolongé son contrat avec le PSG, qui expire dans un an. Pour les médias étrangers, l’avenir de l’attaquant parisien est déjà tout tracé.

Kylian Mbappé a formalisé son envie de départ

« Tremblement de terre », titre ce jeudi La Gazzetta dello Sport, qui annonce que Kylian Mbappé a formalisé auprès de son président Nasser Al-Khelaïfi, lundi, son souhait de rejoindre le Real Madrid dès cet été. Si le Paris Saint-Germain refuse de négocier avec les Merengues pour toucher une belle indemnité, l’international français de 22 ans partira libre en 2022 parce qu’il n’a aucune envie de prolonger son contrat avec le PSG.

Alors que La Cadena SER a révélé mercredi que Mbappé a annoncé au vestiaire des Rouge et Bleu qu’il va rester à Paris cette saison, le quotidien italien dément cette information et assure que le natif de Bondy n’a pas changé d’avis et qu’il veut toujours quitter le PSG d’ici le 31 août, mais il n’ira pas au clash avec sa direction.

« Depuis longtemps, Mbappé s'interroge sur ses perspectives de carrière, qu'il doit rendre compatibles avec ses propres ambitions (...) Ces derniers mois, il a trop souvent été qualifié comme le champion du futur », écrit le journal sportif. Avant d’ajouter : « Pour lui, le futur, c'est maintenant. Le joueur se sent prêt à assumer un statut de leader dès maintenant, dans n'importe quel projet (...). À Paris, en revanche, la sensation qui en ressort est que Mbappé est à la limite un "comprimario" de Neymar, malgré un rendement globalement plus prolifique. Et l'arrivée de Messi censure l'ambition d'être au centre du projet sportif après 4 saisons. » À moins de deux semaines de la fin du mercato, le natif de Bondy veut quitter Paris et demande à ses dirigeants d’ouvrir les négociations avec leurs homologues du Real Madrid.

Mbappé veut que son transfert soit négocié

Selon Cuatro, le Golden Boy réclame en interne que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo acceptent d’écouter l’offre de Florentino Pérez le concernant. En effet, le président des Merengues serait disposé à signer un chèque de 150 millions d’euros à l’ordre du Paris Saint-Germain afin de récupérer le champion du monde 2018. N’ayant aucune intention d'aller au clash avec le club de son coeur et de sa ville, Kylian Mbappé milite pour un transfert négocié entre les deux clubs plutôt qu’un départ gratuit l’été prochain. Reste maintenant à savoir si l’insistance du joueur fera changer d’avis le PSG.