OM Mercato : Longoria s'active, un crack néerlandais va signer !

Publié par JEAN-LUC D le 20 août 2021 à 11:59

Proche d’annoncer officiellement le retour de Pol Lirola, l’ OM travaille également sur l’arrivée d’un renfort au poste de défenseur central. Et aux dernières nouvelles, Pablo Longoria aurait quasiment bouclé le transfert d’un futur crack néerlandais.

Accord avec Volendam pour Micky Van de Ven !

Début août, plusieurs médias étrangers ont annoncé que Mino Raiola et son protégé Micky Van de Ven étaient venus à Marseille pour tenter de trouver un accord avec Pablo Longoria et les siens. Mais depuis, plus rien. Le dossier était un peu tombé dans l’oubli. Pourtant, ce vendredi, un média hollandais le sort des tiroirs et assure que l’Olympique de Marseille et les décideurs du FC Volendam, en deuxième division néerlandaise, se rapprochent d’un accord pour le transfert du central néerlandais de 20 ans.

Présenté comme l’un des défenseurs centraux de sa génération les plus courtisés en Europe, Micky Van de Ven serait proche de s’engager en faveur de l’ OM selon NH Nieuws. Toujours selon la même source qui ne compte aucun détail sur les chiffres du transfert, le joueur est désormais attendu à Marseille pour régler les dernières étapes de sa venue chez les Phocéens.

Mercato OM : Micky Van de Ven, successeur de Van Dijk à Marseille ?

Originaire de Wormer, village situé dans la commune néerlandaise de Wormerland, dans la province de la Hollande-Septentrionale, Micky Van de Ven a intégré le centre de formation du club de son village en 2013, soit à l’âge de 12 ans. La pépite du FC Volendam est déjà comparée à ses compatriotes Matthijs de Ligt de la Juventus de Turin et l’actuel meilleur défenseur central de la planète Virgil Van Dijk par les journalistes néerlandais.

Selon RMC, l’Olympique de Marseille souhaite encore se renforcer en défense centrale et ce renfort pourrait bien être Micky Van de Ven. Estimé à 1,3 million d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le jeune défenseur avait fait l’objet d’une offre de 800 000 euros de la part de Pablo Longoria. Mais son club avait refusé. Reste maintenant à savoir pour combien l’ OM a bouclé cette opération.