LOSC Mercato : Une ex-cible de l'ASSE visée par Lille OSC et l'OM

Publié par ALEXIS le 21 août 2021 à 11:04

À quelques jours de la fermeture du mercato estival, le nom d’une ancienne cible de l’ ASSE est associé au LOSC et à l’OM. Ces deux clubs souhaiteraient recruter l’attaquant évoluant en Turquie.

Le LOSC et l'OM intéressés par Mostafa Mohamed

Passé tout près d’un transfert à l’ ASSE pendant le mercato hivernal 2021, Mostafa Mohamed a de nouveau l’opportunité de jouer dans le championnat de France cette saison. Il est annoncé dans les petits papiers du LOSC et de l’Olympique de Marseille. L’information sur l’avenir du joueur de 23 ans est donnée par Nabil Djellit (France Football). Selon les indiscrétions de ce dernier, « la piste menant à Mostafa Mohamed a refait son apparition en Ligue 1 ». Il assure que « des clubs comme l’ OM et Lille OSC pensent à l'attaquant égyptien ».

Si l’on en croit la source, l’ancien joueur du Zamalek (Égypte) a certes été « performant en Turquie », mais Galatasaray a décidé de le « mettre de nouveau sur le marché ». En effet, le club stambouliote n’a pas les moyens de transférer définitivement Mostafa Mohamed. Il faut noter que l’attaquant visé par le LOSC et l’Olympique de Marseille a rejoint les Cimbom sous la forme d’un prêt payant d’un montant de 1,6 M€ pour un an et demi (de janvier 2021 à juin 2022). Son contrat est cependant assorti d'une option d'achat à terme.

L’ ASSE est certes toujours à la recherche d’un buteur, mais ne peut pas se mettre sur les rangs pour l’international égyptien (5 sélections), car sans budget pour recruter cet été. Quant aux Phocéens, ils sont en quête d'un attaquant après le départ de Dario Benedetto à Elche en Espagne.

Combien vaut Mostafa Mohamed sur le marché ?

Pour mémoire, Mostafa Mohamed était tout proche de signer chez les Verts en janvier 2021, mais les dirigeants du Zamalek l’avaient finalement cédé à Galatasaray. Cela, à la suite d’un énorme malentendu entre le président de l’AS Saint-Étienne, Roland Romeyer, et la direction du club cairote. La saison dernière, la nouvelle cible du LOSC et de l'OM a marqué 9 buts et délivré une passe décisive, en 21 matchs disputés sous le maillot du club basé à Istanbul. Par ailleurs, la valeur marchande de l'avant-centre sur le marché des transferts est estimée à 6,5 M€.