Montpellier : Delort, Nicollin règle ses comptes avec Galtier

21 août 2021

Président du Montpellier Hérault, Laurent Nicollin n’a guère apprécié la dernière sortie de Christophe Galtier sur Andy Delort. Alors que le nom du capitaine du MHSC est associé à Nice, le dirigeant montpelliérain en appelle à la franchise du coach niçois.

La réponse cinglante de Nicollin à Galtier

Durant sa dernière conférence de presse, Christophe Galtier a confirmé l’intérêt de l’OGC Nice pour Andy Delort. Dans sa sortie, le coach de Nice indique néanmoins que cette piste n’avait pas été abordée avant dimanche. « Je vais être très transparent : dimanche soir, j'étais sur le plateau d'Amazon Prime et on m'a posé la question sur Delort. Je n'avais jamais entendu parler de Delort à Nice », a notamment lâché le technicien marseillais. Seulement, ces déclarations ont de quoi irriter Laurent Nicollin. Le président du Montpellier Hérault doute de la bonne foi de l’entraîneur du Gym. Le dirigeant languedocien l’a fait savoir dans les colonnes de Midi Libre ce samedi.

Laurent Nicollin ouvre la porte à Delort

« J’attends du concret. Je ne suis pas le perdreau de l’année. Dans la vie, il faut être droit et digne. Si tu veux un joueur, tu assumes. Que les hommes prennent position, leurs responsabilités et disent ce qu’ils veulent. On est des gens adultes […] Mais ne fais pas croire que tu l’as découvert en regardant Amazon », a lâché sans ambages Laurent Nicollin. Le président montpelliérain a d’ailleurs ouvert la porte à un transfert d’Andy Delort, « s’il souhaite partir » et si Nice répond à ses exigences. Pour rappel, la valeur marchande du capitaine du MHSC est estimée à 16 millions d’euros sur Transfermarkt.

Le patron du Montpellier Hérault a d’ailleurs indiqué qu’il devrait recruter un nouvel attaquant si jamais ses deux goléadors venaient à quitter le club. « Si Laborde est le seul à partir, il ne sera pas remplacé. Si Laborde et Delort partent, on prendra un nouvel attaquant », a assuré le président montpelliérain.