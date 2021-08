LOSC : La réponse cinglante de Létang pour Burak Yilmaz

Publié par Ange A. le 23 août 2021 à 01:25

Après Jocelyn Gouvernnec, Olivier Létang vient de trancher au sujet de l’avenir de Burak Yilmaz. L’attaquant turc du Lille OSC est notamment courtisé par Christophe Galtier, ancien coach du LOSC, aujourd’hui sur le banc du Gym.

Olivier Létang rembarre Galtier pour Burak Yilmaz

Champion de France en titre, le Lille OSC est à la peine en ce début de saison. En trois sorties, le LOSC n’a encore signé aucune victoire en championnat. Les Dogues ont concédé deux nuls et une large défaite (0-4 contre l’OGC Nice de Christophe Galtier). Ancien coach du club nordiste, le Marseillais voudrait infliger un nouveau coup dur aux Dogues en recrutant un important élément offensif. En quête d’un attaquant expérimenté, le coach du Gym cible l’avant-centre turc de 36 ans Burak Yilmaz. Président de Lille, Olivier Létang s’est prononcé sur l’avenir de Yilmaz. Un avenir qu’il ne voit pas loin de Lille.

Des manœuvres de Galtier dénoncées par Létang

Pour Olivier Létang, Burak Yilmaz va finir la saison au LOSC. « Quand Burak ne veut pas rester dans un club, et cela lui est déjà arrivé dans sa carrière, il demande à partir. Or, il nous a dit, à Jocelyn et à moi, qu'il voulait rester, c’est l’élément clé », a d’abord lâché le président de lillois. Le dirigeant nordiste en a profité pour glisser un tacle à Christophe Galtier dont il dénonce l’attitude. « Il ne peut pas nous dire ça et envisager un départ, c’est impossible et c’est limpide. On en a fait des tonnes sur cette histoire mais le dossier Burak est mort, il ne partira pas. J’avais pourtant cru entendre l’entraîneur de Nice [Galtier] dire qu’il ne tenterait pas de recruter d’anciens joueurs lillois », a poursuivi le président lillois.