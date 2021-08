LOSC Mercato : Un joueur de Montpellier dans le viseur de Létang

Publié par ALEXIS le 24 août 2021 à 08:40

À l’instar des clubs de Ligue 1 qui n’ont pas de gros budgets pour recruter, le LOSC attend les derniers instants du mercato estival pour saisir des opportunités. Junior Sambia est dans le viseur du champion de France 2021 pour la fin du mercato.

LOSC : Junior Sambia dans les plans de Létang

Le milieu de terrain Montpellier HSC, Junior Sambia, serait dans les petits papiers du LOSC. D’après les informations de Foot Mercato, le président Olivier Létang du club nordiste apprécié bien son profil et « pourrait passer à l'action avant la fin du mercato » pour le recruter. Il faut dire que la direction du club vainqueur de la dernière Ligue 1 est à affût des coups à moindre frais cet été. Lille OSC a vendu son gardien de but Mike Maignan (transféré à l'AC Milan), Boubakary Soumaré, Adama Soumaoro et Luiz Araujo. Dès lors, le club nordiste a besoin de renforts, surtout que ses débuts en championnat sont assez poussifs. L’équipe de Jocelyn Gourvennec a enregistré une défaite et 2 matchs nuls en 3 journées de Ligue 1, soit 8 buts concédés et 4 inscrits. Avant d’affronter le MHSC, dimanche (17h), le LOSC compte 2 points (-4) et est 17e au classement général.

Prolongation dans les tuyaux pour le N°6 du MHSC

Junior Sambia n’a plus que 10 mois de contrat (jusqu’au 30 juin 2022) avec Montpellier HSC et il est question de la prolongation de son bail en Hérault. Interrogé sur son avenir, il avait confirmé des négociations en cours. « Ma prolongation est toujours dans les tuyaux (sourire). Pour le moment, je suis là, je souhaite faire une bonne préparation pour bien débuter le championnat. Le reste viendra tout seul », avait-il déclaré à la mi-juillet.

Notons que le polyvalent joueur (arrière droit, ailier droit, milieu défensif ou central) a disputé 36 matchs en Ligue 1 la saison dernière et il a transmis 6 passes décisives. Selon Transfermarkt, la valeur marchande de Junior Sambia est de 6,5 M€.