PSG Mercato : Real Madrid, nouveau deal pour boucler Mbappé

Publié par ALEXIS le 25 août 2021 à 11:43

Le Real Madrid a fait une première offre de 160 M€ au PSG pour le transfert de Kylian Mbappé, mais elle a été repoussée. Dans l’attente d’une probable deuxième proposition des Merengues, Marca a révélé la promesse de Nasser Al-Khelaïfi à l’attaquant tricolore lors de sa signature à Paris à l’été 2017, en provenance de l’AS Monaco.

PSG : Al-Khelaïfi avait promis à Mbappé de négocier avec le Real Madrid ?

L’ offre du Real Madrid tant attendu est tombée. Il propose 160 M€ pour recruter Kylian Mbappé. Le PSG a repoussé la proposition madrilène. Toutefois, le joueur s’implique pour rejoindre la Maison Blanche. Il aurait demandé à Nasser Al-Khelaïfi de tenir sa parole. Selon les informations du quotidien sportif, le président du Paris Saint-Germain avait promis à Kylian Mbappé d’ouvrir des négociations avec le Real Madrid si le club espagnol manifestait son intérêt de le recruter. Le joueur de 22 ans avait demandé cela, car son rêve de gamin a toujours été de jouer au Real.

À en croire le média, le champion du monde n’a pas manqué de rappeler le deal à Nasser Al-Khelaïfi, alors que ce dernier lui demande de prolonger son contrat expirant le 30 juin 2022. Après quatre saisons au PSG, Kylian Mbappé est plus que jamais décidé à rejoindre son club de coeur en Liga.

Transfert ou départ libre ? Le Paris SG face à un dilemme

Les scénarios qui se présentent au PSG en ce moment sont clairs. Soit Nasser Al-Khelaïfi trouve un arrangement avec le Real Madrid pour le transfert du n°7 cet été, soit il refuse de le vendre et ce dernier partira libre à l'issue de son contrat dans dix mois. Dans le second cas, la direction des Rouge et Bleu serait mal inspirée, car ce serait une énorme perte. Aux dernières nouvelles, le Real Madrid pourrait rehausser son offre à 200 millions d'euros pour boucler rapidement le dossier du natif de Bondy. En interne au PSG, certains pensent même que le Real Madrid est capable de dépasser la barre des 222 millions d'euros déboursés pour Neymar à l'été 2017. Pour rappel, les Parisiens avaient déboursé 180 M€ pour transférer Kylian Mbappé de l'AS Monaco.