Toulouse FC Mercato : Amine Adli en approche au Bayer Leverkusen

Publié par ALEXIS le 25 août 2021 à 23:15

Valeur marchande sûre de Toulouse FC, Amine Adli pourrait rapporter un gros pactole au club de Ligue 2. Bloqué depuis le début du mercato, il devrait être transféré en cette fin de marché estival. En Allemagne ? Fort probablement !

Toulouse FC : Accord avec Leverkusen pour Amine Adli

L’ OM a tenté de recruter Amine Adli au Toulouse FC, ces derniers mois, mais en vain. Finalement, il devrait partir à l’étranger, car trois clubs allemands : le Bayern Munich, le VfL Wolfsburg et le Bayer Leverkusen sont à la lutte pour l’enrôler. Justement, c’est vers l’une de ces équipes que le jeune attaquant est annoncé.

Le Téfécé et le club de Bayer se seraient entendus sur l’indemnité de transfert de la pépite de 21 ans selon les informations de Loïc Tanzi de RMC Sport. « Toulouse et Leverkusen ont trouvé un accord pour le transfert pour le transfert d'Amine Adli », a-t-il appris ce mercredi. Il ne reste plus que de derniers détails à régler avant l'officialisation du transfert du Franco-Marocain, à en croire la source.

Le jeune attaquant écarté par le TFC

Décidé à aller voir ailleurs, Amine Adli refuse depuis des semaines de prolonger son contrat expirant en juin 2022 et même de regarder les offres concrètes arrivées sur le bureau du Toulouse FC. De ce fait, il a été écarté du groupe professionnel, après le match de la 1re journée du championnat (L2) contre l'AC Ajaccio (2-2).

Pour rappel, le N°21 a été formé au Toulouse FC (2015-2018). Il a joué ensuite avec la réserve toulousaine (2018-2020). Il a signé son premier contrat professionnel le 30 octobre 2018 et a pris part à 43 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot des Violets. À l'issue de la saison 2020-2021, Amine Adli a été élu meilleur joueur de Ligue 2 et récompensé du trophée UNFP du football 2021. D'après le site spécialisé Transfermarkt, sa valeur sur le marché des transferts est de 6 M€.