ASSE Mercato : Un départ surprise se précise en attaque

Alors qu’un renfort offensif se fait attendre à l’AS Saint-Étienne, un attaquant pourrait quitter l’ ASSE cet été. En quête de temps jeu, il pourrait aller en chercher ailleurs.

Un jeune attaquant sur le départ à l’ ASSE ?

L’AS Saint-Étienne vit un été difficile. Autant un nouveau propriétaire se fait attendre, autant l’ ASSE éprouve des difficultés sur le marché des transferts Alors que le mercato estival ferme ses portes ce 31 août, aucun renfort n’a jusqu’ici été recruté par les Verts. À défaut d’enregistrer une signature, Claude Puel pourrait voir quelques éléments quitter le Forez. Un jeune attaquant serait notamment un candidat au départ cet été à en croire Le Progrès. Le journal régional croit savoir que Tyrone Tormin ne serait pas contre un départ de Saint-Étienne. L’idée pour le polyvalent attaquant de 20 ans étant d’engranger du temps de jeu cette saison. Lancé par Claude Puel la saison dernière, le jeune ailer n’avait disputé que trois rencontres (18 minutes) de Ligue 1 sans être décisif.

Quelle destination pour Tormin cet été ?

Tyrone Tormin avait déjà approché par le club de Sète. Le pensionnaire de National avait tenté d’enrôler l’attaquant de l’ ASSE dans le cadre d’un prêt. Mais le jeune stéphanois avait repoussé les avances de ce prétendant comme le rappelle la même source. Cette dernière indique néanmoins qu’un départ en prêt de Tormin de l’AS Saint-Étienne reste d’actualité. Reste maintenant à savoir quel prétendant réussira à s’attacher les services du natif de Clichy à qu’il ne reste plus qu’un an de contrat chez les Verts.