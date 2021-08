PSG Mercato : Al-Khelaïfi indique le juste prix de Mbappé au Real

Publié par JEAN-LUC D le 26 août 2021 à 05:15

Leonardo a été très clair : le PSG ne retiendra pas forcément Kylian Mbappé s’il tient absolument à rejoindre le Real Madrid cet été. Cependant, Nasser Al-Khelaïfi ne compte pas brader son joyau français de 22 ans.

Le PSG repousse le Real Madrid avec une offre de 160M€

Dans une interview accordée à plusieurs médias ce mercredi, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a finalement ouvert la porte pour un départ de Kylian Mbappé. Sur les ondes de RMC Sport, Leonardo a clairement assuré que le champion du monde 2018 ne sera pas retenu même si la priorité du PSG est toujours de prolonger son contrat qui expire dans un an. Toutefois, les 160 millions d’euros que Florentino Pérez propose pour Mbappé sont insuffisants pour lui délivrer un bon de sortie.

« On a dit non verbalement. Mais on ne retient personne. Si quelqu'un veut partir et que nos conditions sont satisfaites, on verra », a lâché le dirigeant brésilien avant d’ajouter : « Une offre à 160M€ ? Je ne peux pas confirmer les chiffres, mais c’est autour de ça. C’est moins que ce qu’on l’a payé. » Le collaborateur de Nasser Al-Khelaïfi ne donne pas de prix, mais attend beaucoup plus du Real Madrid pour laisser partir l’ancien avant-centre de l’AS Monaco.

Mercato PSG : Kylian Mbappé, c’est 220M€

Après quatre saisons passées dans la capitale, Kylian Mbappé ne compte pas aller jusqu’au bout de son engagement avec le Paris Saint-Germain. Par conséquent, le vice-champion de France ne ferme pas forcément la porte à son transfert d'ici le 31 août à minuit, mais le Real Madrid devra accepter d’y mettre le prix. En effet, d’après les informations relayées mercredi soir par le journal Le Parisien, les dirigeants parisiens attendent une enveloppe de 220 millions d’euros pour se séparer du Golden Boy 2017.

Un chiffre qui s’explique par le fait qu'en cas de vente, ou de prolongation, de Mbappé, les Rouge et Bleu devront reverser 35 millions d’euros à l'AS Monaco, son club formateur, comme convenu par les deux clubs de Ligue 1 lors du transfert de l’enfant de Bondy en 2017.