ASSE Mercato : Clap de fin sur une piste défensive espérée

Publié par ALEXIS le 26 août 2021 à 19:55

Un défenseur central et un attaquant de pointe. Ce sont les deux postes à renforcer en priorité à l’ ASSE. Pour l’arrière, la piste menant vers Pape Abou Cissé s’est refermée avant même la fin du mercato estival.

ASSE : L'Olympiakos ferme la porte de sortie à Pape Abou Cissé

L’ ASSE s’était fait prêter Pape Abou Cissé lors de la deuxième partie de la saison dernière. Reparti à l’Olympiakos à l'issue de son contrat, le défenseur a été sollicité pour un second prêt, mais son club vient de lui fermer définitivement la porte de sortie. Comme l’ AS Saint-Étienne, le FC Torino a transmis une demande de prêt de l’international sénégalais (4 sélections) au club grec. Mieux, le club italien a assorti sa requête d'une option d’achat de 9 M€, d’après la Gazzetta dello sport. Mais le club du Pirée (Athènes) a repoussé la proposition de son homologue turinois, à en croire la source.

En effet, l’ Olympiakos a décidé de conserver Pape Abou Cissé dans son équipe pour la saison 2021-2022. Par conséquent, l’ ASSE, qui espérait, jusqu’au dernier jour du mercato estival (mardi à minuit), revoir le défenseur de 26 ans dans son effectif peut définitivement oublier ce dernier.

Sainté disposait d'une option d'achat pour Cissé mais...

Prêté à l' ASSE en janvier 2021, pour six mois, soit jusqu’en juin 2021, Pape Abou Cissé avait pris part à 14 matchs de Ligue 1 et avait été titulaire autant de fois. Il avait aussi disputé le 3e tour de la coupe de France contre le FC Sochaux-Montbéliard (0-1). Le natif de Pikine (Sénégal) avait la confiance du coach Claude Puel, mais l’ ASSE ne pouvait pas le conserver faute de budget pour recruter cet été. Il faut rappeler que le prêt de Pape Abou Cissé était accompagné d’une option d’achat que les Stéphanois n’ont pas levé. L'ancien joueur de l'AC Ajaccio est lié à Olympiakos Le Pirée jusqu’au 30 juin 2024 et sa valeur marchande est de 6 M€.