ASSE : Puel juge les débuts de Pape Cissé et Anthony Modeste

Publié le 04 février 2021 à 12:30

Recrues hivernales de l'ASSE, Pape Abou Cissé et Anthony Modeste ont disputé leur premier match contre le FC Nantes, mercredi à Geoffroy-Guichard. Claude Puel a apprécié la première de l’arrière central et de l’avant-centre.

ASSE : Puel patient avec Pape Abou Cissé

L'ASSE a été tenue en échec par le FC Nantes sur son terrain (1-1). Les Verts ont été mené (1-0, 36e), avant de réagir en seconde période. L’équipe de Claude Puel a égalisé grâce à Mahdi Camara (1-1, 57e). Prêtés à l’AS Saint-Étienne en toute fin du mercato de janvier, Pape Abou Cissé et Anthony Modeste ont fait leur première apparition sous le maillot des Verts contre les Canaris. Le premier était même titulaire en défense axiale au côté d’Harold Moukoudi. Quand au second, il est entré en jeu après la mi-temps. Il a remplacé Charles Abi (46e). À l’issue de la rencontre, Claude Puel s’est prononcé sur la prestation des deux renforts.

« Ce n'est jamais évident d'intégrer de nouveaux joueurs quand on joue tous les trois jours. Pape Abou Cissé n'a pas la même lecture de certaines situations que ses coéquipiers, mais c'est logique », a-t-il noté en conférence de presse. « Les automatismes vont venir au fil des séances et des matchs. Pour l'instant, on a surtout travaillé en vidéo. Mais il était important de lui mettre le pied à l'étrier », a expliqué l’entraîneur des l'ASSE.

Modeste « manque encore de rythme, mais c'est normal »

Anthony Modeste est arrivé du FC Cologne (Bundesliga) où il a peu joué. Soit 8 brèves apparitions pour une seule titularisation. « Il manque encore de rythme, mais c'est normal », a souligné le coach de l'ASSE. « Même s'il n'est pas encore en pleine possession de ses moyens, on a vu tout ce qu'il pouvait nous apporter, dos au but, dans la construction de nos offensives et bien sûr face au but. Son sang-froid dans la surface nous sera très utile », a apprécié Claude Puel.













Par ALEXIS