PSG Mercato : Le Real Madrid divise le clan Kylian Mbappé !

27 août 2021

Comme l’a reconnu Leonardo sur RMC Sport, mercredi, Kylian Mbappé veut quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid dès cet été, même s’il ne compte pas forcer son départ. Mais la question ne semble pas faire l’unanimité au sein même du clan de l’ex-Monégasque.

Wilfried Mbappé favorable à une prolongation au PSG

Malgré les différentes offres de prolongations transmises par le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé reste ferme sur sa position. Après quatre ans passés dans la capitale, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco veut rejoindre le Real Madrid comme il en a toujours rêvé. Mais cette volonté du joueur de 22 ans va à l’encontre des conseils de son père qui, lui, est plutôt favorable à une prolongation à Paris.

En effet, d’après les révélations du média espagnol El Confidencial, après la dernière offre de renouvellement de Nasser Al-Khelaïfi incluant un salaire de 36 millions d’euros par saison, Wilfried Mbappé a conseillé à son fils de reconsidérer sa position et d’accepter de rester et poursuivre l’aventure avec les Rouge et Bleu. Pour le père du champion du monde 2018, son fils peut encore rester deux ou trois ans supplémentaires au PSG avant d’envisager un transfert au Real Madrid lorsqu’il aura 25 ans. Mais la position du père a été contrariée par l’avocate du protégé de Mauricio Pochettino.

Mercato PSG : L’avocate de Kylian Mbappé torpille Paris

Dans son édition de jeudi, El Confidencial explique que Delphine Verheyden est celle qui pousse Kylian Mbappé a refuser les offres de prolongation que le Paris Saint-Germain lui transmet, à un an de la fin de son engagement actuel. « Au PSG, tu gagneras plus d’argent grâce à ton salaire, mais avec le Real Madrid, tu gagneras plus à grâce aux accords publicitaires que tu signeras parce que tu joues au Santiago Bernabéu », aurait notamment expliqué l'avocate à Mbappé.

D’après les dernières rumeurs locales et étrangères, le Paris SG serait désormais enclin à dire « oui » à l’offre de 180 millions d’euros du Real Madrid pour laisser partir Mbappé qui ne devrait donc pas évoluer aux côtés de Lionel Messi et Neymar cette saison.