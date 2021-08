Bordeaux : Retour au bercail pour un joueur emblématique

Publié par ALEXIS le 28 août 2021 à 04:35

Bordeaux a eu la visite de l’un de ses joueurs emblématiques, jeudi. Marouane Chamakh a débarqué au centre d’entraînement des Girondins au Château du Haillan.

Marouane Chamakh a rendu une visite amicale aux Girondins de Bordeaux au Château du Haillan, 11 ans après son départ en Angleterre. Il a donné la raison de son retour au centre d’entraînement de son ancien club. « Ça faisait onze ans que je n’étais pas revenu au centre du Haillan. Ça m’a fait chaud au cœur parce que ce sont pratiquement les meilleurs souvenirs que j’ai de ma carrière. Je me demande comment j’ai fait pour mettre autant de temps avant de revenir ici », a-t-il déclaré dans une interview avec le média du FCGB.

Ayant mis fin à sa carrière officiellement en 2019, l’ancien attaquant Bordelais veut faire sa reconversion dans le monde des entraîneurs. Il se prépare à diriger un banc de touche comme il l’a confié. « D’ici deux ans, j’espère être diplômé et prêt à entraîner une équipe. Je suis convaincu que ce que je veux faire, c'est coacher et entraîner » , a-t-il annoncé. Dans cette optique, le Franco-Marocain a eu un échange avec son ancien coéquipier, Rio Mavuba, désormais entraîneur adjoint de la réserve des Girondins.

Parcours de l'ex-attaquant des Girondins

Natif de Tonneins (Lot-et-Garonne), Marouane Chamakh a été formé chez les Girondins entre 2000 et 2003. Il a fait ses débuts en équipe professionnelle ensuite, avec le club au scapulaire à 19 ans. L’ex-attaquant de 37 ans a joué 8 saisons en Ligue 1 entre 2003 et 2010, avant son départ libre à Arsenal en juillet 2010. Il a joué 301 matchs sous le maillot des Marine et Blanc, pour 74 buts inscrits et 24 passes décisives offertes. Son bilan en Ligue 1 est plus que correct : 230 matchs disputés pour 56 buts marqués et 23 passes décisives délivrées. Outre Bordeaux, Marouane Chamakh n’a pas joué avec un autre club du championnat. Il a fait le reste de sa carrière outre-Manche. Après Arsenal, il a joué pour West Ham, Crystal Palace et Cardiff City.