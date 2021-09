OM : Sampaoli fait une annonce sur l’état de santé de Milik

Publié par Timothée Jean le 10 septembre 2021 à 22:20

Présent en conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli s’est exprimé sur l’état de santé de son buteur polonais Arkadiusz Milik, éloigné des pelouses depuis plusieurs mois.

OM : Jorge Sampaoli optimiste pour Arkadiusz Milik

Deux jours après les sanctions prononcées par la commission discipline de la LFP concernant les incidents survenus à Nice, l’ Olympique de Marseille vient de recevoir une bonne nouvelle. Arkadiusz Milik pourrait revenir de sa blessure plus tôt que prévu. L’avant-centre polonais souffre actuellement d'une blessure au genou, qui l'a empêché de participer à l’Euro 2022 avec sa sélection nationale. Il n’a jusqu’ici débuté aucune rencontre sous le maillot marseillais cette saison. Mais la date de son retour sur le terrain se précise de plus en plus.

Présent en conférence de presse, Jorge Sampaoli a en effet expliqué qu’Arkadiusz Milik devrait être opérationnel dès le dimanche 19 septembre face au Stade Rennais. L’entraîneur olympien reste « très optimiste » pour son retour. « Je crois que lundi, il va commencer à travailler certaines choses avec le groupe et en fonction de son évolution, on verra quand c'est qu'il peut reprendre la compétition comme les autres. Milik est d'un professionnalisme incroyable, il s'entraîne deux à trois fois par jour pour revenir et ça nous fait espérer qu'il puisse revenir sur les terrains très vite. Je pense que si lundi, ça s'améliore pour lui lors des exercices, c'est très possible qu'il soit disponible pour Rennes ou pour le match suivant », a confié Jorge Sampaoli.

Arkadiusz Milik, le grand attaquant tant attendu à Marseille

Rappelons qu'Arkadiusz Milik a rejoint l’OM lors du mercato hivernal et a rapidement prouvé en seconde partie de saison qu’il était le « grantatakan » espéré à Marseille. Très efficace devant les buts, il a inscrit 9 buts en 15 rencontres de Ligue 1. Raison pour laquelle il est très attendu par de nombreux supporters phocéens.