Real Madrid : Ancelotti acte un énorme retour chez les Merengues

Publié par Thomas le 04 novembre 2021 à 19:15

Après plus de deux mois d'absence, le Real Madrid va retrouver l'un de ses joueurs les plus emblématiques juste avant d'affronter le Rayo.

Real Madrid : Gareth Bale fait son grand retour

Cette semaine, Carlo Ancelotti avait reçu une mauvaise nouvelle concernant son jeune attaquant brésilien Rodrygo, blessé jusqu’au moins le retour de la trêve internationale. Une déconvenue qui a en partie été soulagée ce jeudi, par le retour d’un autre attaquant, Gareth Bale.

Le joueur de 32 ans sort d’une convalescence de plus de deux mois, après avoir été touché au genou contre le Betis fin août. Comme l’indique le quotidien AS, le Gallois est attendu dans l’équipe contre le Rayo Vallecano ce samedi. Lors de ce derby 100% madrilène, Bale pourrait même être titularisé par son entraîneur.

Deuxième recrue la plus chère de l’histoire du club Blanco, Gareth Bale vit désormais ses derniers mois avec l’écurie madrilène. Sous contrat jusqu’en juin prochain au Real, le Gallois est aux antipodes d’une prolongation, et pense déjà à l’après Madrid. Arrivé en 2013 avec une belle renommée outre-manche, Bale a depuis alterné entre le moyen et le très bon, remportant en parallèle 4 Ligues des champions (en 2014, 2016,2017 et 2018). Cette saison, l’attaquant est dans le viseur de Newcastle, mais semble préférer une voie plus exotique, voir une fin de carrière après la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Bale provoque un scandale au Real

Si Gareth Bale garde une place particulière au sein de la Maison Blanche, ces dernières années, sa relation avec les supporters madrilènes s’est dégradée, en partie à cause de sa communication extra sportive. Le joueur est souvent accusé de privilégier sa sélection plutôt que son club.

Cette fois-ci, les fans ont renouvelé leur mécontentement lorsque le Mundo Deportivo avait annoncé en début de semaine, que le Gallois ne serait pas apte pour la rencontre contre le Rayo mais bien présent avec sa sélection pendant la trêve. Si Bale était absent mercredi contre le Shakhtar en Ligue des champions, il devrait bien faire son grand retour contre le promu espagnol ce week-end.