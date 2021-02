Barça : Araujo est forfait, Gerard Piqué pourrait revenir

Publié le 15 février 2021 à 15:30

Absent des terrains depuis novembre après une sérieuse blessure au genou, le leader de la défense du Barça pourrait effectuer son retour mardi, contre le Paris Saint-Germain, pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions.

La défense du Barça décimée

Le Paris Saint-Germain a bien des soucis en attaque avec les forfaits de Neymar et de Di Maria pour ce huitième de finale aller en Ligue des Champions, le FC Barcelone a son propre casse-tête en défense. Entre les blessures et les méformes du moment, Ronald Koeman doit composer avec le groupe à sa disposition et la question se posera sur quelle charnière l'entraîneur néerlandais pourrait aligner mardi. Du côté des absents, Sergi Roberto n'est toujours remis de sa blessure. Le défenseur s'était blessé en novembre et était revenu le 31 janvier pour le match contre Bilbao, malheureusement il s'est à nouveau blessé. L'international espagnol souffre d'une blessure au quadriceps droit. Sergi Roberto que les Parisiens ne sont pas prêts d'oublier - auteur du 6e but de Barcelone, ayant éliminé le Paris SG - ratera cette fois les retrouvailles en Champions League. Ronald Auraujo s'est lui blessé à la cheville contre le Betis lors du déplacement à Séville.

Ronald Koeman ne souhaite pas précipiter son retour, pour éviter les rechutes. Le technicien avait déclaré en conférence de presse avant la réception d'Alavés le samedi : " Il y a toujours un risque, mais risquer parce que c'est Paris, c'est stupide. L'objectif est de récupérer des joueurs pour aller jusqu'à la fin de la saison. Je ne suis pas pour risquer tout sur un match qui a lieu mardi. Ces joueurs doivent avant tout bien récupérer, sans se précipiter ". La confirmation est arrivée aujourd'hui en conférence de presse avant Paris, Araujo est donc officiellement forfait. En ce qui concerne Umtiti, Koeman ne semble pas compter du l'international français, compte tenu de sa fragilité physique. Le joueur a du mal à retrouver sa place dans cette équipe du Barça et, le club lui cherchait déjà un remplaçant au mercato d'hiver. Les renforts demandés par Koeman ne sont pas arrivés cependant. Le Français devrait débuter mardi sur le banc. Koeman devrait aligner la charnière qu'il a expérimentée lors des dernières rencontres avec Frenkie de jong et Clément Lenglet.

Piqué pourrait revenir, mais il est juste

Gerard Piqué absent des terrains depuis novembre a pris part à l'entraînement du Barça et a effectué les exercices normalement ce lundi, comme le rapporte L'Equipe. Piqué blessé aux ligaments du genou droit depuis trois mois, avait demandé à sa direction ce week-end d'effectuer des tests pour juger de son aptitude à revenir contre le Paris Saint-Germain. Ronald Koeman veut rester prudent dans la gestion du retour de son joueur, mais les résultats semblent être encourageants, puisque le défenseur de 34 ans pourrait très bien intégrer le groupe du Barça mardi au Camp Nou. En conférence de presse le technicien néerlandais a donné plus de détails : " Gerard va bien, il participe aux entraînements avec le groupe depuis quatre ou cinq jours, on a de bonnes sensations quant à sa forme physique et j'ai encore un jour pour décider si je le mets dans le groupe car il est absent depuis un moment. Nous en parlerons et on prendra une décision demain matin ", a-t-il déclaré. La question sur sa titularisation se pose donc encore. Le retour de l'Espagnol serait une très bonne nouvelle pour Koeman qui récupérerait un leader en défense. Cependant après une telle absence, Piqué pourrait être encore un peu trop juste pour un match de Ligue des champions.













